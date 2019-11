Retiren una pel·lícula al Regne Unit després que s'hagin produït aldarulls arran de la seva estrena

Una cadena d'exhibició cinematogràfica del Regne Unit, Vue, ha retirat dels seus 91 locals la pel·lícula Blue story, després que s'hagi vinculat la seva projecció amb l'esclat de violència que es va registrar dissabte al vespre a la ciutat de Birmingham, a 200 quilòmetres al nord-oest de Londres. Vue ha informat que en les primeres 24 hores després de l'estrena, divendres passat, es van produir 25 incidents, 16 dels quals seriosos.

Una segona cadena de cinemes, Showcase, va seguir ahir dilluns la decisió de Vue, però aquest dimarts ha informat que tornaria a projectar el film. "Vam suspendre temporalment l'exhibició de Blue story per avaluar la situació. Després de minucioses consideracions i discussions amb el distribuïdor durant les darreres 24 hores, hem elaborat un pla per restablir les projeccions de la pel·lícula enfortint els protocols de seguretat". El comunicat, però, sembla una justificació per corregir l'error d'una decisió apressada, que ha costat a les dues exhibidores crítiques molt dures.

Els fets de Birmingham, els més greus, que van tenir lloc al multicine del centre comercial Star City, van acabar amb set policies ferits, cinc adolescents detinguts, l'evacuació de tot el complex i "escenes de violència mai vistes", d'acord amb testimonis presencials i dels agents que s'hi van personar. Les forces de seguretat van requisar, entre altres armes, dos matxets, molt semblants als que apareixen al film en mans dels adolescents que el protagonitzen, i diversos ganivets.

Una tercera cadena de cinemes, Odeon, va decidir mantenir la programació de Blue story a les seves pantalles però restringint-ne el nombre en què les projecta, i, com ha estat el cas de Showcase, ha decidit enfortir la seguretat als locals. La decisió de suspendre les projeccions no ha comptat amb el vistiplau de la policia de Birmingham.

El director de la pel·lícula, Andrew Onwubolu, conegut amb el nom de Rapman, és un raper britànic, músic, productor i escriptor que ha assegurat a través de Twitter que " Blue story és una pel·lícula sobre l'amor, no sobre la violència".

Blue story, coproduïda per la BBC, narra les peripècies de dos amics en dos barris dels afores de Londres, Lewisham i Peckham, al sud-oest de la ciutat, que esdevenen rivals i membres de dues bandes d'adolescents negres que s'enfronten una a l'altra.

Una portaveu de BBC Films afirmava dilluns que "ens avergonyeix l'incident de l'Star City, però Blue story és una pel·lícula excel·lent aclamada per la crítica que mostra poderosament la inutilitat de la violència entre bandes. És una pel·lícula important d'un dels cineastes nous més prometedors del Regne Unit i estem orgullosos de formar-ne part".

El director, Andrew Onwubolu, també ha recordat altres destacats incidents relacionats amb l'estrena d'algunes pel·lícules. I ha esmentat el cas del tiroteig que va tenir lloc el juliol del 2012 a Aurora, a l'estat de Colorado, als Estats Units, en una sala de cine on es projectava The dark night rises. El resultat va ser de 12 morts i 17 ferits. En cap moment, però, se'n va prohibir la projecció, ni als Estats Units ni tampoc al Regne Unit. Que els protagonistes de Blue story siguin joves negres de zones perifèriques de Londres no és aliè a la decisió de retirar la pel·lícula per part de les dues cadenes d'exhibició, sosté Onwubolu.