El Regne Unit aixeca les restriccions que tenien homes gais i bisexuals a l'hora de donar sang

Els homes gais i bisexuals tindran menys obstacles per donar sang al Regne Unit a partir de l’estiu del 2021. El govern britànic revoca una polèmica llei que prohibia les donacions d’homes que haguessin tingut relacions amb altres homes en els tres mesos previs, davant la por a la transmissió del VIH.

D’aquesta manera, qualsevol home podrà donar sang al Regne Unit sense discriminació per sexualitat. La idoneïtat de la donació s’avaluarà a partir de l’any vinent de manera individual: els homes podran donar sang si es comprova que no han estat exposats a una malaltia de transmissió sexual (MTS), segons el Servei Nacional de Salut. Aquest pas “reconeix les persones per les accions que duen a terme, en comptes de per les seves preferències sexuals”, ha defensat Matt Hancock, secretari de Salut.

El govern britànic ha basat aquesta decisió en els resultats d’una investigació de l’Organització per a l’Avaluació del Risc Individualitzat, que ha conclòs que la sexualitat no és una mesura efectiva per a l’avaluació del risc de transmissió sexual. Tanmateix, els col·lectius LGBTI fa anys que en demanen la revocació.

Ethan Spibey, fundador del grup de pressió Freedom to Donate, ha aplaudit el gest del govern: “Fa sis anys el nostre grup de voluntaris es va reunir per reescriure les normes que perpetuaven la desigualtat i negaven a milers de persones sanes la possibilitat de donar sang per salvar vides. Avui donem la benvinguda a una política pionera de la qual estem immensament orgullosos”.

Restriccions als donants del món

La crisi mundial de VIH als anys 80 va portar molts països a imposar aquest tipus de mesures discriminatòries. Al Regne Unit, els homosexuals i bisexuals tenien completament prohibit donar sang de per vida fins a l’any 2011, quan es va permetre amb la condició de demostrar una abstinència sexual de 12 mesos. El 2017 el govern britànic va escurçar la prohibició, i el període d’abstinència va passar de 12 a 3 mesos. A partir de l’estiu que ve s’acaben els obstacles.

Els Estats Units tenien prohibit que els gais i bisexuals donessin sang, fins que el 2015 van acceptar-ho requerint un any d’abstinència als donants. La necessitat de sang per fer front a la pandèmia de covid-19, però, ho va reduir a 3 mesos. Austràlia i Alemanya es plantegen reduir el període d’abstinència actual de 12 mesos.

D'altra banda, França va eliminar les restriccions l’any 2015, i es va sumar a països com Espanya, Itàlia o Portugal, que no divideixen els donants de sang per motius d'orientació sexual.