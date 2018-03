El Regne Unit ordena l'expulsió de 23 diplomàtics russos que "han estat identificats com a espies"

La primera ministra britànica, Theresa May, ha anunciat aquest migdia de dimecres al Parlament l'expulsió de vint-i-tres diplomàtics russos, que "han estat identificats com a espies" al Regne Unit, la congelació d'un seguit de valors econòmics russos al país, així com altres mesures diplomàtiques. És la resposta de Londres a l'incident de Salisbury. "Russia no ha aportat cap explicació creïble" sobre l'enverinament de Sergei i Iúlia Skrypal, ha dit May. Ans el contrari, ha tractat l'afer i la demanda del Regne Unit amb "menyspreu, incloent [el fet que no ha aportat] cap explicació sobre per què tenen un programa d'armes químiques no declarades contrari al dret internacional." Downing Street, doncs, ha "conclòs que el govern rus n'es el responsable" del que ha qualificat un "ús il·legítim de la força de l'estat". Els diplomàtics afectats tenen una setmana per abandonar el país. Aquesta és l'expulsió més rellevant de personal rus des de fa trenta anys. May ha considerat molt "trista" l'actuació del president rus, Vladímir Putin, en tot aquest afer.

La premier May també ha anunciar que el seu govern elaborarà una legislació especial per protegir el Regne Unit contra l'activitat hostil de l'estat rus. Els controls sobre els ciutadans russos que entren al país també seran augmentats. Una altra de les accions que Londres posa en marxa és la suspensió de qualsevol contacte a alt nivell amb representants del règim de Vladímir Putin. En aquest sentit, el Foreign Office ha retirat la invitació que havia cursat al ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, ha visitar el país. Una altra de les represàlies preses per Londres és la decisió de no enviar cap membre de la família reial, ni cap ministre, als partits de la Copa del Món de futbol, que es jugarà a Rússia a partir del juny.

La policia creu que el mètode que l'atacant va emprar per enverinat els Skrypal. L'exagent de la intel·ligència russa va patit els efectes de l'agent nerviós després que aquest fos escampat a diferents parts del seu cotxe.

D'altra banda, el Foreign Office ha anunciat aquest dimecres que ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU per discutir el doble enverinament a Salisbury, el passat 4 de març, amb un agent nerviós, Novichok, desenvolupat per la Unió Soviètica als anys 70 i 80 del segle passat. El seguit de mesures anunciades per la 'premier', i d'altres que el govern britànic podria prendre en els propers dies o setmanes, segueixen a la negativa de Moscou de donar les explicacions que Londres va exigir dilluns d'aquesta setmana per aclarir la sort de l'exespia Sergei Skrypal i la seva filla, Iúlia. L'ultimàtum vencia la mitjanit d'aquest dimarts. Des que va esclatar tot l'afer, Rússia ha negat qualsevol implicació en l'atac als Skrypal. I si Londres imposava sancions, Moscou reaccionaria amb "mesures de represàlia".

Les dues víctimes principals romanen en estat crític però estable a la unitat de cures intensives de l'hospital de Salisbury. L'oficial de policia que els va atendre en primer lloc, també contaminat pels efectes del Novichok, es troba greu però tanmateix estable.