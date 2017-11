“Rendiu-vos o moriu de fam”, la tàctica d’Al-Assad

Setges i bombardejos

“Mentre l’objectiu declarat del govern de Síria és derrotar els combatents de l’oposició, el seu ús cínic de la tàctica «rendeix-te o mor de fam» ha suposat una combinació devastadora de setges i bombardejos”, que formen part d’uns “atacs sistemàtics i àmpliament estesos contra la població civil que equivalen a crims de lesa humanitat”, assegura Philip Luther, investigador i director d’Amnistia Internacional (AI) al Pròxim Orient i el nord d’Àfrica. Un informe de l’organització analitza quatre pactes de “reconciliació” signats pel règim sirià de Baixar al-Assad i els grups rebels a l’est d’Alep, Daraia, Madaia i Al-Waer (ciutats sota setge del govern d’Al-Assad) i també a Kefraia i Foua (ciutats assetjades pels grups de l’oposició siriana). El gener del 2016, les imatges de nens desnodrits a Madaia van donar la volta al món víctimes del bloqueig. Mesos després, el govern i grups rebels van acordar evacuar però Amnistia denuncia que els civils es van veure forçats a fugir sota la pressió de les bombes, els atacs aeris i els barrils de pólvora de l’exèrcit sirià. “El règim oferia una treva i continuava pressionant militarment per obligar-nos a acceptar. L’endemà de rebre una oferta d’acord ens atacaven militarment per atemorir la població”, explicava un negociador local.

“Taca a la consciència del món”

El govern sirià, amb el suport de la proiraniana Hezbol·lah, va incendiar els camps de cultiu per impedir que la població s’alimentés. L’informe també acusa dos dels grups opositors sirians d’assetjar les ciutats de Kefraia i Fua, on han confiscat l’ajuda humanitària i han bombardejat camps de cultiu. Tot i així, l’informe apunta que l’escala de les accions dels grups opositors “no té comparació” amb les del govern sirià, a qui atribueix directament “crims de lesa humanitat”. Segons l’estudi, avui hi ha encara 400.000 persones sota setge per forces del règim en altres poblacions com Iarmuk, l’est de Ghuta i el nord de Homs. Mentrestant, els milers d’evacuats pels acords de “reconciliació” viuen “en nefastes condicions humanitàries” en camps de refugiats (com a desplaçats interns) en zones sota control de l’oposició al nord de Síria, amb un “accés molt limitat a l’ajuda humanitària”. “Tots els estats haurien de cooperar per acabar amb la taca negra en la consciència del món que representa la contínua impunitat per aquests crims”, conclou AI.