Republicans i demòcrates arriben a un principi d'acord per evitar un nou tancament de govern als EUA

Republicans i demòcrates han arribat aquest vespre de dilluns a un principi d'acord sobre els pressupostos per intentar evitar un nou tancament del govern, que es produiria la mitjanit de dissabte, 16 de febrer, si no s'aproven uns nous comptes que permetin seguir finançant les tasques de l'executiu.

Poc ha transcendit sobre el contingut del principi d'acord, però sembla que no contindria els 5.700 milions de dòlars que el president dels EUA, Donald Trump, reclama per al seu mur. En les converses dels últims dies es plantejaven quantitats més baixes per finançar la seguretat a la frontera i s'apuntava també, a proposta dels demòcrates, la possibilitat de limitar el nombre d'immigrants que poden estar detinguts per focalitzar les detencions en les persones que tinguin delictes pendents i no en els que simplement estiguin en situació irregular.

"Hem arribat a un acord, en principi", per finançar la seguretat a la frontera fins al 30 de setembre, ha explicat aquest dilluns a la nit el senador republicà Richard Shelby. "Els nostres equips treballaran durament a partir d'ara" per tancar els detalls, ha afegit, sense donar més dades de la iniciativa.

L'acord es tancava mentre el president Trump pronunciava, la nit de dilluns, un discurs a El Paso (Texas) per reclamar de nou la construcció del mur fronterer. "Potser s'ha fet algun progrés o potser no", va dir en relació amb les notícies que arribaven sobre l'acord al Congrés. "Però només perquè ho sapigueu: construirem el mur de totes maneres", va concloure.