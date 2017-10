Republicans en rebel·lió contra Trump

Donald Trump va arribar a la Casa Blanca amb proclames antiestablishment i sense gaires ganes de fer amics al seu propi partit. Les seves desqualificacions a demòcrates i republicans, les seves sortides de to i la manca de responsabilitat en els afers públics han dut molts dirigents del Partit Republicà a renegar del seu president.

En els últims dies diversos membres del Senat i la Cambra de Representants han anunciat que no es tornaran a presentar per al càrrec en acabar la seva legislatura. Entre els més destacats hi ha el senador republicà per Arizona Jeff Flake i el senador per Tennessee Bob Corker, del mateix partit. Tots dos han anunciat que deixaran el càrrec el 2018 i han acusat Trump de degradar la política nord-americana amb la seva actitud “temerària i indigna” exercint la presidència, que devalua la posició del país a l’exterior.

En un emotiu discurs al Senat, Jeff Flake va justificar ahir la seva decisió assegurant que ja no hi ha lloc per a ell al Partit Republicà, al qual va acusar d’“abandonar principis nuclears a favor de la ira i el ressentiment més viscerals”. “És hora que la nostra complicitat i la nostra conformitat amb el que és inacceptable acabi -va dir-. Hi ha moments en què hem d’arriscar les nostres carreres a favor dels nostres principis. Ara n’és un”.

Entrevistat per la CNN el dia 24, Bob Corker també va carregar contra el magnat ara president. Tot i que va evitar de manera elegant la paraula mentida, el senador Corker, un dels artífexs de l’acord nuclear amb l’Iran que Trump vol dinamitar, va dir que el president “té una gran dificultat amb la veritat” i que “molts líders mundials en són conscients”. El republicà va assegurar que si ara hagués de votar per Trump, no ho faria. També va lamentar que tota una generació de joves hagin de veure el seu president “assegurant sense parar coses que no són veritat”. Preguntat per si Trump és un model per als nens nord-americans, el senador va ser taxatiu: “No”.

Els congressistes republicans Dave Trott (Michigan), Charlie Dent (Pennsilvània), Ileana Ros-Lehtinen (Florida) i Dave Reichert (Washington) també han anunciat que no renovaran la seva candidatura a la Cambra de Representants.

Un conflicte alimentat a Twitter

Poc després de l’anunci de Bob Corker, Trump va criticar el senador a la seva xarxa social preferida, Twitter. El president va piular: “Corker va abandonar la seva candidatura a Tennessee quan vaig rebutjar donar-li suport, i ara no fa més que ser negatiu amb mi. Mireu els seus registres!” Diversos mitjans i el mateix Corker van indicar que cap de les afirmacions que fa el president al missatge és certa.

Segons l’analista de la CNN Chris Cillizza, amb Corker i Flake, Trump ja ha atacat personalment un de cada cinc senadors republicans. O cosa que és el mateix, 11 dels 52 senadors del seu propi partit. No se n’han lliurat ni l’excandidat republicà John McCain ni el seu antic rival a les primàries Marco Rubio.

Curiosament, Trump necessita el suport dels seus correligionaris per dur a terme moltes de les seves promeses. Els analistes, però, asseguren que els atacs verbals del president, tot i que no ajuden, no impliquen que els republicans trenquin la disciplina de vot.