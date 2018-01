Rescat miraculós d'una nena de 2 anys a les esllavissades de Califòrnia

Una nena de 2 anys ha estat rescatada de casa seva a la comunitat del Montecito, a Califòrnia, on una esllavissada va engolir dimecres un centenar de cases, amb un balanç provisional de 17 morts. Encara hi ha 13 desapareguts i un total de 28 ferits. "No entenc com ha sobreviscut", ha declarat Berkeley Johnson, veí de la zona que s'havia integrat als equips de rescat. Entre llàgrimes, ha explicat com va treure d'entre una pila de runa el que semblava "un nino enfangat". "Encara estem en mode de recerca i rescat", ha declarat Chris Elms, portaveu de Cal Fire (Departament Forestal i de Protecció contra Incendis de Califòrnia), que ha alertat que el balanç de víctimes encara pot pujar. "Això és el que temem. Però encara tenim l'esperança de trobar supervivents". Les pluges han obligat a tancar diverses carreteres i autopistes, a evacuar milers de persones i a realitzar nombrosos rescats, com el d'una nena de 14 anys que va quedar atrapada durant hores a casa seva, que va ser destruïda per les riuades.

Catàstrofe rere catàstrofe

Els residents de les zones devastades pels incendis de desembre passat han hagut de tornar a abandonar casa seva, com van fer al desembre pel perill de les flames. Les autoritats del comtat de Santa Barbara ja havien alertat els seus habitants que es posessin a cobert en zones elevades i s'abstinguessin de sortir a les carreteres.

La desolació deixada pels greus incendis en àmplies àrees de l'Estat Daurat va fer possible que l'aigua portada per les tempestes arrossegués runes i restes de vegetació calcinada, especialment al sud de l'estat. "S'han emès ordres d'evacuació en àrees de Montecito i Carpinteria afectades pels incendis recents", ha confirmat a Efe Amber Anderson, portaveu del comtat de Santa Barbara.

Aquestes ordres, similars a les que es van donar quan es van declarar els incendis 'Thomas' i 'Whittier' al desembre, s'han donat a prop de 20.000 persones residents als comtats de Santa Barbara i Ventura. "El Servei Meteorològic Nacional ha emès una advertència d'inundacions sobtades per a les àrees cremades pels incendis 'Thomas' i 'Whittier' al llarg de la costa sud del comtat de Santa Barbara", ha anunciat el comtat a la seva pàgina web.

En aquesta àrea, afectada pel 'Thomas', un dels incendis més importants de la història de Califòrnia, la Patrulla de Carreteres (CHP) ha informat que s'ha hagut de tancar l'autopista 101 en el seu carril nord "just al sud de Santa Barbara" a causa a les pluges.

Les fortes tempestes que han tingut lloc aquest dimecres a la matinada en algunes àrees del sud de Califòrnia també han afectat el subministrament de servei elèctric. En un comunicat enviat a Efe, l'empresa d'energia Southern California Edison ha confirmat que almenys 20.000 persones s'han quedat sense servei elèctric per les tempestes i que l'empresa "treballa per restablir-ho al més aviat possible".

La temporada d'incendis forestals del 2017 va consumir prop d'1,4 milions acres (unes 559.000 hectàrees), segons el Departament de Protecció Forestal i Contra Incendis de Califòrnia (Cal Fire). Aquests focs (entre els quals n'hi havia cinc dels vint més destructius a Califòrnia des que se'n té registre) van deixar 46 víctimes mortals.