Un SOS a la sorra salva tres homes desapareguts en una illa del Pacífic

Com a les pel·lícules, escriure un SOS gegant a la sorra els ha salvat la vida. Tres mariners que es van quedar encallats a l'illa de Pikelot, una de les illes remotes de la Micronèsia, al Pacífic Sud, han estat rescatats aquest dimarts per les autoritats australianes i nord-americanes després que fossin localitzats gràcies al missatge d'auxili que havien escrit sobre la sorra de la platja. Els equips de rescat asseguren que "es troben bé" i que no presenten cap problema de salut important.

Tot va començar el 30 de juliol, quan els tres homes van sortir al mar en una embarcació de 7 metres per fer un viatge de 42 quilòmetres entre els atols de Pulawat i Pulap. Els problemes van arribar quan –per causes que encara es desconeixen– el vaixell es va quedar sense combustible i va acabar sent arrossegat fins a l’illa Pikelot, a 190 quilòmetres d'on havien salpat, tal com informa el ministeri de Defensa d’Austràlia.

651x366 Membres dels equips de rescat saluden els tres homes que esperaven ser rescatats en una illa deserta del Pacífic. / EFE Membres dels equips de rescat saluden els tres homes que esperaven ser rescatats en una illa deserta del Pacífic. / EFE

En conèixer la seva desaparició, el Centre de Coordinació i Rescat de Guam va emetre una alerta de cerca i va sol·licitar dissabte l'ajuda de la Defensa australiana, que va destinar diversos avions i fins i tot el vaixell de guerra Canberra per mirar de localitzar els mariners.

Finalment, avions de reconeixement van acabar divisant l’enorme missatge de socors escrit a Pikelot pels desapareguts i van procedir a l’enviament diumenge d’un helicòpter del vaixell Canberra, que els va entregar aigua i menjar i va analitzar l’estat de salut dels homes.

Final feliç

"Estic orgullós de la resposta i la professionalitat de tota la tripulació en el compliment del nostre deure de contribuir a la seguretat de les vides a alta mar en qualsevol lloc del món en el qual siguem", va dir en el comunicat el comandant del Canberra, Terry Morrison.

Després de la missió internacional, les autoritats de Micronèsia, una nació del Pacífic Occidental de més de 600 petites illes, van enviar un vaixell patrulla per portar els seus ciutadans a casa. Final feliç i no ha estat l'únic en els últims anys.

El 2016, una parella també va ser rescatada d'una illa deserta del Pacífic després d'escriure un SOS enorme a la sorra de la platja i, en aquell cas, ser divisats per una aeronau de la Marina dels Estats Units que sobrevolava la zona.