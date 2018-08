Una falsa alarma a l'aeroport de Frankfurt provoca l'evacuació d'una terminal

Una part de la Terminal 1 de l'aeroport de Frankfurt s'ha evacuat provisionalment després que un passatger s'hagi colat amb un nen a la zona de seguretat, segons la premsa local. Les àrees afectades ja s'han reobert i s'ha reprès l'activitat, segons informa la policia de la ciutat alemanya, que ha agraït la paciència als passatgers.

Terminale evacuation at #Frankfurt #Airport is completed. The affected areas are open and operations are in progress again. Thanks to all passengers and airport staff for their understanding and disciplined behavior! pic.twitter.com/aqwy8XQuCt