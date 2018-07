Retirats els càrrecs contra l'actriu Stormy Daniels, enfrontada amb Donald Trump

Ni 24 hores ha durat l' acusació contra Stormy Daniels, l'actriu porno immersa en una batalla legal contra el president nord-americà, Donald Trump, que dimecres va ser acusada d'haver-se deixat tocar per un client durant espectacle en un club de Columbus, a Ohio, i pel qual va ser detinguda, ja que la legislació de l'estat prohibeix aquest gest. "Estic encantat d'informar que els càrrecs contra la meva clienta Stormy Daniels han sigut desestimats per complet", ha assegurat l'advocat de l'actriu, Michael Avenatti, al seu compte de Twitter.

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2