Riad admet el seu “error” en atacar tres autobusos plens de nens al Iemen

Investigació de l’incident

La coalició àrab -liderada per l’Aràbia Saudita- ha reconegut la seva responsabilitat en l’atac contra tres autobusos plens de nens al nord del Iemen el 9 d’agost passat, i ha afirmat que es va tractar d’un “error”. En l’atac, almenys 51 persones van morir -entre les quals 40 infants-, i 79 més van resultar ferides, incloses 56 criatures. L’atac va ser condemnat durament per la comunitat internacional, i és fàcil pensar que és això el que ha dut la coalició àrab a entonar el mea culpa. El Iemen viu una guerra civil des del 2015, en la qual estan enfrontades les forces del govern -que compten amb el suport de la coalició àrab- i els rebels xiïtes houthis.

Una comissió de la coalició àrab que ha investigat l’incident va informar dissabte que els seus efectius van dur a terme l’atac basant-se en informació d’intel·ligència que indicava que rebels houthis viatjaven en un autobús. “Hi va haver un clar retard en l’enviament d’un avió de combat al lloc i en el temps apropiats, per la qual cosa vam perdre l’oportunitat de dur a terme l’atac en una zona sense gent, cosa que podria haver evitat els danys col·laterals”, va declarar l’assessor legal Mansour Ahmed al-Mansour a Riad, la capital saudita. “El nostre equip considera que les forces de la coalició haurien de revisar les seves regles de combat per assegurar el seu compliment”, va afegir.

Condol i solidaritat

La coalició va informar a través d’un comunicat que acceptava les conclusions de la comissió d’investigació i va garantir que les persones que van cometre l’error assumiran la seva responsabilitat. “El comandament de les forces de la coalició expressa el seu penediment per l’error i el seu condol i solidaritat amb les famílies de les víctimes”, també deia l’escrit, que no especificava com es farà justícia, ni si s’oferirà cap ajuda o compensació econòmica a les persones afectades pel brutal atac. Inicialment la coalició àrab assegurava que s’havia tractat d’un “atac legítim” en resposta als míssils llançats pels rebels xiïtes houthis contra la ciutat saudita de Jizan.