El canceller austríac adverteix al president iranià que la seguretat d'Israel "no és negociable"

El canceller austríac, Sebastian Kurz, i l'iranià, Hassan Rouhani, s'han embrancat aquest dimecres en una disputa dialèctica durant un viatge oficial del mandatari persa a Viena. Kurz ha defensat sense embuts davant Rouhani l'existència d'Israel i la seva seguretat, malgrat la rivalitat existent entre Tel Aviv i Teheran. Àustria té en l'actualitat la presidència rotatòria de la Unió Europea.

"La lluita contra l'antisemitisme és central per a nosaltres. És inacceptable posar en dubte el dret existencial d'Israel i amenaçar el país amb la seva destrucció. La seguretat d'Israel no és negociable per a Àustria", han sigut les paraules textuals de Kurz. Rouhani li ha contestat que l'Iran no té problemes amb els jueus sinó amb els sionistes. Malgrat això, ha destacat: "El rol d'Israel a la regió és molt destructiu".

Rouhani també s'ha reunit amb el seu homòleg austríac, Alexander van der Bellen. Tots dos mandataris han mostrat el seu suport a l'acord nuclear. En concret, Van der Bellen ha assegurat a la roda de premsa posterior a la reunió que "Àustria i la Unió Europea continuaran afavorint el manteniment de l'acord nuclear", que consideren "un element clau en la no-proliferació de les armes atòmiques". Per la seva banda, Rouhani ha afirmat que el manteniment del pacte "és important per a l'Iran" i que el seu país complirà amb l'acord malgrat la retirada dels Estats Units, sempre que la resta dels signants li garanteixin que en podrà treure beneficis.

Rouhani ha respost aquest dimecres amb contundència a l'amenaça nord-americana i ha advertit que el seu país "sobreviurà a aquesta ronda de sancions dels Estats Units, com ha sobreviscut fins ara". El president iranià ha avisat que els governs canvien i que "la història jutjarà les altres nacions en funció del que fan avui".

Tot i les paraules del president iranià, els experts apunten que les noves sancions tindran un impacte molt negatiu en l'economia, després que hagi crescut un 12,5% entre el 2016 i el 2017. Així ho afirma el prestigiós Institut Internacional d'Estudis Econòmics de Viena (WIIW és la sigla en alemany) en un estudi en què assegura que moltes companyies multinacionals descarten continuar invertint a l'Iran per por de les sancions nord-americanes, que es començaran a aplicar aquest agost.

El Pla d'Acció Integral Conjunta (JCPOA és la sigla en anglès), signat el 2015 a Viena i que va permetre aixecar les sancions internacionals contra l'Iran, va quedar tocat després que el president nord-americà, Donald Trump, anunciés el 8 de maig que els EUA es retiraven de l'acord. En la reunió d'aquest dimecres tant Rouhani com el president austríac, Alexander van der Bellen, han coincidit a afirmar que la decisió dels Estats Units perjudica la cooperació internacional i contravé les lleis internacionals.

El futur del JCPOA serà analitzat pels ministres d'Exteriors de les potencies signants en una reunió aquest divendres a Viena i que estarà presidida per la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini.