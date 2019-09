Rouhani: "La nostra paciència té un límit"

El president iranià, Hassan Rouhani, ha descartat aquest dimecres negociar amb els Estats Units mentre no retiri les seves sancions, i ha insistit que Teheran no negociarà amb "un enemic que busca que l'Iran es doblegui utilitzant armes de pobresa i pressió".

En el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU, el líder iranià ha defensat que, perquè hi hagi una debat, Washington ha de tornar a acceptar els compromisos de l'acord nuclear negociat l'any 2015 per l'administració Obama, que Trump ha convertit en paper mullat malgrat les insistències dels altres signants perquè no es retirés del pacte. L'últim intent de convèncer el president nord-americà ha arribat de part del francès Emmanuel Macron, que ha instat a una trobada entre Rouhani i Trump.

Trump ha fet de la crisi iraniana una vàlvula d'escapament dels problemes domèstics, com ara l'anunci de l'inici del procés d''impeachment' plantejat pels demòcrates, i un punt d'unió amb els enemics regionals de Teheran, com Israel i l'Aràbia Saudita. Davant d'això, Rouhani ha insistit a les Nacions Unides que resulta difícil poder iniciar negociacions amb els que "fugen dels tractats i acords".

Segons ha dit, és evident que els Estats Units "donen l'esquena als seus compromisos i que Europa no és capaç de complir els seus", i ha insistit en les crítiques del seu govern als socis europeus, que al seu parer no estan fent prou per compensar les sancions de Washington i mantenir amb vida el pacte. "La nostra paciència té un límit", ha subratllat el president iranià, per a qui, si no hi ha canvis, l'"única via" per a l'Iran serà "dependre de la dignitat, l'orgull i la força nacional".

La tensió s'ha disparat després dels atacs d'aquest mes contra refineries saudites, dels quals Washington i diverses potències europees han culpat l'Iran. Rouhani s'ha limitat a parlar d'"incidents recents".

A més, ha defensat que "la seguretat de la regió necessita que es retirin les tropes dels Estats Units" i que s'acabi l'"agressió" de l'Aràbia Saudita al Iemen, una guerra en què Riad i Teheran batallen pels seus interessos donant suport als dos bàndols enfrontats des de fa quatre anys, i que ha portat el país a la pitjor crisi humanitària actual.