Ruanda amnistia per sorpresa més de 2.100 presos

A punt de complir vuit anys de presó, Victoire Ingabire Umuhoza, la principal rival política del president de Ruanda, ha sigut un dels 2.140 reclusos que s'han beneficiat de l'indult signat per Paul Kagame, reescollit a la búlgara fa un any. L'opositora va ser condemnada a 15 anys de reclusió en un judici que tant les ONG de drets humans com el Tribunal Africà de Drets Humans i dels Pobles consideren que no va complir amb els mínims per ser just.

Ingabire, presidenta del partit Forces Democràtiques Unides de Ruanda (FDU), va ser condemnada per incitar a la revolta mitjançant la creació d'un suposat grup armat anomenat Coalició de Forces de Defensa (CDF) i negar la versió oficial del genocidi tutsi del 1994 en considerar que hi va haver un "doble genocidi" entre les ètnies tutsis i hutus. Així mateix, se la va acusar de finançar la milícia hutu Forces Democràtiques per a l'Alliberament de Ruanda (FDLR) per establir bases a la veïna República Democràtica del Congo i altres països.

Abans de la seva condemna, l'FDU havia acusat el govern dirigit per Kagame d'assetjament, persecució i tractament inhumà i denigrant als seus membres, als quals, segons les seves denúncies, assassinaven les forces governamentals.

Després de la seva sortida de presó, Ingabire va oferir una roda de premsa en què va reclamar a Kagame que "faci servir els seus poders" per amnistiar la resta de membres de la formació que van ser empresonats acusats de càrrecs similars, amb l'objectiu que Ruanda es dirigeixi cap al pluralisme polític.

"No tinc dubtes que admetre gent amb diferents punts de vista polítics i permetre un entorn polític lliure són els fonaments per al desenvolupament sostenible de Ruanda", ha apuntat la política, de 49 anys, a la sortida de la presó.

Per la seva banda, el president de l'altre gran partit opositor del país, el Partit Democràtic Verd de Ruanda (GPDR), Frank Habineza, ha indicat a l'agència Efe en conversa telefònica que l'alliberament d'Ingabire "és un gran esdeveniment en l'evolució de la democràcia" i demostra que Ruanda es comença "a moure cap endavant després de 24 anys d'espai polític controlat".

No obstant això, la decisió, presa aquest cap de setmana, no ha estat exempta de polèmica. "Crec que l'alliberament anticipat de Victoire Ingabire Umuhoza és un error. S'ha de dir a qualsevol que dissemini la idea del doble genocidi i de les polítiques ètniques que no serà tolerat, i el seu alliberament no ho fa", ha lamentat l'analista polític ruandès Christopher Kayumba al seu compte de Twitter.

Al costat d'Ingabire serà alliberat el músic Kizito Imihigo, que va ser condemnat el 2015 a deu anys de presó després de declarar-se culpable de diversos delictes, entre els quals destaquen la conspiració per assassinar Kagame.

El president, antic líder de la milícia tutsi Front Patriòtic de Ruanda (FPR, convertida en partit i en control del país després d'expulsar als rebels hutus després del genocidi del 1994), dirigeix amb mà de ferro aquesta petita nació de l'Àfrica oriental des de l'any 2000, alhora que és un dels grans aliats dels països occidentals.

A les eleccions d'agost del 2017, Kagame va aconseguir un nou mandat de set anys en obtenir el 98,7% dels vots, tot i que organitzacions com Human Rights Watch (HRW) van denunciar importants irregularitats. El govern de Kigali també és acusat d'arrestos extrajudicials i de reprimir l'oposició i els mitjans de comunicació.