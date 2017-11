Rússia diu que les acusacions del govern espanyol perjudiquen les seves relacions

Les acusacions espanyoles contra Rússia per la seva suposada ingerència en la situació a Catalunya perjudiquen les relacions bilaterals entre aquests dos països. Així ho ha assenyalat aquest dijous el ministeri d'Exteriors rus per boca de la seva portaveu, Maria Zakhàrova. "Ens agradaria que els nostres col·legues espanyols comencessin a respondre de les seves paraules i presentessin dades concretes" que avalin la suposada interferència, ha dit Zakhàrova en una conferència de premsa.

"El menyspreu cap als fets objectius i l'entusiasme injustificat amb què es llancen acusacions sense proves basant-se, entenem, en fonts dubtoses, clarament no parla bé de la diplomàcia espanyola", ha afirmat la portaveu. "L'únic que aconsegueixen aquests passos és fer malbé les relacions russo-espanyoles", ha afegit Zakhàrova.

La diplomàtica va demanar a Espanya que ofereixi dades concretes de la suposada interferència i va dir: "Rússia lamenta profundament que l'onada de campanyes antirusses que s'ha desfermat en els mitjans occidentals hagi estat elevada per Madrid a escala oficial en el context de la crisi catalana". "Causa especial perplexitat sentir de boca del ministre d'Exteriors d'aquest país [Alfonso Dastis] que Rússia està suposadament interessada a debilitar Espanya", ha afegit la portaveu del ministeri.

Rebuig del conjunt del govern rus

Els comentaris de Zakhàrova segueixen les declaracions efectuades ahir pel mateix ministre d'Exteriors, Serguei Lavrov, i el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, que van considerar que les acusacions contra Moscou són una mostra més de la histèria antirussa desfermada a Occident, així com de la incapacitat dels països afectats per bregar amb els seus problemes interns. "Segurament aquesta histèria sensacionalista la munten per distreure l'atenció dels seus electors sobre la incapacitat per resoldre aquests problemes interns", va afirmar Lavrov.

Gairebé al mateix temps, Dmitri Peskov, rebutjava igualment les acusacions en assegurar que no n'hi ha ni una sola prova. "Ni les autoritats espanyoles, ni l'OTAN, ni els mitjans han presentat cap argument que doni credibilitat a aquestes acusacions, per això considerem infundades aquestes afirmacions que semblen ser la continuació de la mateixa histèria que actualment existeix als EUA i alguns altres països", va declarar Peskov als periodistes.