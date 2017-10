Rússia veta a l'ONU allargar la investigació sobre els atacs químics de Síria

Rússia ha vetat al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que continuï la investigació que hi ha en marxa sobre els atacs químics que ha patit Síria els últims mesos i que han deixat desenes de víctimes mortals entre la població civil. De fet, Moscou ja havia vetat la condemna de l'ONU sobre l'atac concret d'Idlib.

La proposta de prolongar el mandat del grup d'experts internacionals que estava a càrrec de la investigació, almenys durant un any més, venia dels Estats Units i va rebre 11 vots a favor, 2 abstencions, de la Xina i el Kazakhstan, i 2 vots en contra, els de Bolívia i Rússia.

Moscou havia sol·licitat insistentment posposar la votació uns dies, fins que es publiqués l'informe dels experts sobre el cas concret de l'atac químic d'Idlib, però no va rebre suports suficients. Tot i així, els EUA tenien pressa per aprovar-la mesura perquè creuen que Rússia es pot oposar radicalment a la continuació de la investigació si l'informe responsabilitza el règim sirià de l'atac, ja que és aliat de Moscou.

Intercanvi de retrets

L'ambaixador rus a l'ONU, Vasili Nebenzia, va acusar els nord-americans de mentir i de forçar el vot abans de temps: "Vostès estan dividint artificialment aquest Consell", va insistir l'ambaixador. Michele Sison, l'ambaixadora adjunta dels EUA, en canvi, va defensar la votació per permetre que continuï el treball de la investigació "sense cap tipus de politització".

Després de la votació fallida, Sison va lamentar que Rússia vetés la proposta: "Rússia ha tornat a demostrar que farà qualsevol cosa per assegurar que el règim bàrbar del president sirià, Baixar al-Assad, mai faci front a les conseqüències de l'ús d'armes químiques".

Repetició de la votació

Tot i així, el mandat dels experts no expira fins al 16 de novembre, de manera que el Consell de Seguretat encara té marge per realitzar una nova votació i intentar aprovar la proposta de nou. De fet, hi ha l'esperança que Rússia canviï de parer i acabi donant-hi llum verda. Malgrat que hagi sigut molt crítica amb els mètodes de la investigació i n'hagi posat en dubte les conclusions, Moscou no descarta que hi doni suport, però insisteix a analitzar abans l'informe sobre Idlib.

Aquesta investigació està a càrrec d'un mecanisme compartit entre les Nacions Unides i l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques.