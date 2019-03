Rússia aprova una llei per prohibir les 'fake news' i les crítiques a les autoritats

El Parlament rus, la Duma, ha aprovat aquest dijous una sèrie de lleis que criminalitzen les crítiques a les autoritats i la difusió de notícies falses, conegudes internacionalment com a 'fake news'. El Consell de la Federació, el senat rus, encara ha de ratificar la llei perquè quedi aprovada.

Amb aquest nou conjunt de lleis, els mitjans de comunicació online podran rebre una multa des de 30.000 de rubles (uns 400 euros) fins a un milió de rubles (uns 13.500 euros) per difondre "informació falsa socialment significativa sota l'aparença d'informes precisos". També es multarà la falta de respecte a les autoritats, com el president Vladímir Putin, o als símbols estatals, amb una multa de fins a 300.000 rubles (uns 4.000 euros) i 15 dies de presó per als reincidents.

La legislació de moment exclou els mitjans tradicionals com ara diaris en paper, televisions o emissores de ràdio. Quan la llei quedi aprovada definitivament per la cambra alta, el Servei Federal de Supervisió de les Comunicacions, el Roskomnadzor, tindrà el poder per restringir l'accés a pàgines web que publiquin contingut que les autoritats russes considerin "fals".

Una llei per controlar la informació

El Kremlin manté un ferri control sobre la informació al seu país, que no ha fet més que incrementar els últims anys. Valeri Guerásimov, cap de les Forces Armades de Rússia, va declarar el 2016 que "en aquest context té especial importància una actuació massiva i intencionada, orientada a exercir influència sobre la consciència dels ciutadans [...] a través d'internet". El general és conscient de la influència que té la xarxa sobre l'opinió pública: "La seva utilització permet en un termini de pocs dies desestabilitzar la situació d'un país des del seu interior". Diu que el resultat d'aquestes estratègies pot ser comparable amb l'"ús massiu de la guerra i els exèrcits". D'altra banda, el ministre de defensa rus, Sergei Shoigú, va anunciar el 2017 que crearien unitats especials de guerra informativa "molt més eficaces que el denominat departament de propaganda".

Vladislav Surkov, un dels homes que conformen el cercle més íntim de Putin, va idear un nou concepte de democràcia 'a la russa', amb valors molt allunyats de les democràcies occidentals: "la democràcia sobirana", o segons la BBC, una "democràcia controlada". Es basa en tres pilars: el control dels mitjans de comunicació, la creació d'una societat civil finançada que bloquegi l'oposició i la competència dirigida, és a dir, fer creure al votant que és lliure per escollir l'opció política que vulgui alhora que es manipula la seva opinió. Aquesta manera d'entendre la democràcia justifica les lleis que aquest dijous ha aprovat la Duma, i també que a Rússia hi hagi tan poca alternança política .