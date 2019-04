Rússia condemna a 14 anys de presó un noruec per espionatge militar

El Tribunal Municipal de Moscou ha condemnat aquest dimarts el ciutadà noruec Fronde Berg a 14 anys en una presó d'alta seguretat per haver espiat submarins de la marina russa. Berg, que va ser arrestat el 2017, va negar l'acusació, tot i que sí que va admetre haver actuat com a missatger per a la intel·ligència noruega.

Un expolicia rus també ha estat engarjolat per haver-li subministrat documents secrets.

Petició d'indult

Berg, que havia treballat anteriorment de guàrdia a la frontera entre Noruega i Rússia, ha explicat durant el judici que no tenia gaire coneixement sobre la missió malgrat que participar-hi. El seu advocat, Ilya Novikov, ha informat que Berg no recorrerà la sentència, sinó que demanarà un indult al president del país, Vladímir Putin.

Novikov ha afirmat que el seu client "espera que el govern noruec realitzi esforços diplomàtics". De moment, se senten abandonats per les autoritats del país escandinau, que s'han negat a confirmar o desmentir si Berg treballava per a ells.

També ha admès que no recorreran la sentència perquè no hi veuen "cap ús pràctic", només aconseguirien retardar el possible perdó presidencial. Adverteix que, per l'edat del seu client, si no es troba una solució, es tractarà d'una sentència "de per vida".

Noruega, membre de l'OTAN, comparteix frontera a l'Àrtic amb Rússia. Durant dècades les seves relacions han estat excel·lents, fins i tot durant la Guerra Freda. Però la bona sintonia va acabar després que Rússia annexionés a la força la península de Crimea a Ucraïna. Aquesta intervenció ha provocat que Moscou empitjori les relacions amb tots els seus veïns, que temen patir el mateix destí que Kíev.