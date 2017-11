La policia russa deté desenes d'opositors al centre de Moscou

La policia russa ha detingut aquest diumenge 263 persones acusades d'"incompliment de l'ordre públic" quan participaven en una manifestació del moviment radical Artpodgotovka [Bombardeig d'artilleria] al centre de Moscou. L'OVD-Info, mitjà especialitzat en fer un seguiment de les persecucions polítiques al país, ha elevat fins a més de 300 els arrestos, alguns d'ells practicats a les ciutats de Sant Petersburg i Krasnoyarsk. Les operacions s'enquadren dins de la repressió contra les protestes anti-governamentals que s'han organitzat coincidint amb la celebració del centenari de la Revolució Bolxevic.

Precisament, el líder d'Artpodgotovka, Viacheslav Màltsev, fugat de la justícia russa des de fa un any, va anunciar el naixement d'una nova revolució pacífica a partir del 5 de novembre i va instar la població a ocupar els carrers de totes les ciutats del país per exigir la dimissió de Vladímir Putin. Màltsev, que s'autoqualifica com un nacionalista anarquista, va muntar el moviment, que ha estat prohibit judicialment sota l'acusació de desestabilitza Rússia políticament i socialment. L'home va fracassar en l'intent de fer-se amb un escó al Parlament federal en les eleccions de l'any passat i per evitar un judici va sortir del país i des de l'exili fa discursos incendiaris contra la política del Kremlin.