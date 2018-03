Rússia fa broma amb el detectiu Poirot pel cas de l'exespia enverinat

L'ambaixada russa al Regne Unit ha fet sortir la vis còmica i irònica a la qüestió diplomàtica entre els dos països oberta arran de l'intent d'assassinat d'un exespia i la mort en estranyes circumstàncies d'un altre en territori britànic. En un tuit aquest diumenge, la legació del Kremlin ha fet servir el detectiu de ficció Hèrcules Poirot amb aquest text: "En absència de proves, definitivament necessitem Poirot a Salisbury", en referència a la localitat on l'antic espia Serguei Skripal i la seva filla Iúlia van ser atacats amb un agent nerviós.

In absence of evidence, we definitely need Poirot in Salisbury! pic.twitter.com/EHTlEQmcPp