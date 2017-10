Rússia nega la seva suposada ingerència en les eleccions dels Estats Units

El ministre d'Exteriors de Rússia, Serguei Lavrov, ha insistit en una roda de premsa aquest dimarts que no hi ha proves de la suposada ingerència russa en les eleccions presidencials celebrades als Estats Units ara fa gairebé un any, el 8 de novembre del 2016.

"Sense ni una sola prova, com saben, ens acusen de la ingerència en les eleccions no només dels EUA, sinó també d'alguns estats europeus", ha concretat Lavrov. Aquestes declaracions es produeixen just un dia després que l'FBI presentés càrrecs contra l'ex cap de campanya de Donald Trump, Paul Manafort, i el seu soci a Ucraïna, Rick Gates. De fet, el ministre d'Exteriors rus ha mostrat la seva indignació per les acusacions rebudes constantment: "La fantasia no té límits; recentment ens han acusat que Moscou està decidint quin ministre nomenar a Sud-àfrica".

Ja s'havia desmarcat d'aquestes acusacions ahir a la nit la portaveu d'Exteriors russa, Maria Zakharova, que va qualificar-les de "falses" i, fins i tot, va explicar-ne el perquè. "Segons els cossos de seguretat dels Estats Units, el càrrec de president d'Ucraïna abans de Víktor Ianukóvitx l'ocupava Iúlia Timoixenko". De fet, aquesta última havia sigut primera ministra del país entre el 2007 i el 2010, però mai havia ocupat la presidència, que en aquell període estava en mans de Víktor Iúsxenko (2005-2010). "Això és un detall molt important, que demostra com s'ha fabricat aquest informe", va dir Zakharova en referència a la patinada. "En una investigació seriosa, aquestes coses no passen", va sentenciar.

Primeres acusacions

Tant Manafort com Gates han sigut acusats de "conspiració contra els Estats Units", "blanqueig de diners" i "declaracions falses". Tot i així, l'acusació no fa cap menció a una suposada "conspiració" entre l'equip de Trump i Rússia, sinó que els càrrecs presentats estan únicament relacionats amb els llaços financers que els dos assessors van mantenir amb els líders prorussos a Ucraïna temps enrere.