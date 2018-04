Rússia diu que els inspectors no podran entrar a Duma fins dimecres

Els experts en armes químiques arribaran a la ciutat siriana de Duma dimecres per investigar el presumpte atac del 7 d'abril, que va deixar desenes de víctimes, segons ha informat Rússia. Els Estats Units alerten que mentre Damasc bloquejava l'entrada dels investigadors es poden haver alterat les proves.

Rússia i el règim de Baixar al-Assad s'han emparat en "qüestions de seguretat pendents" que han endarrerit l'entrada dels investigadors a la població, segons ha explicat Ahmet Üzümcü, el director general de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAC), l'organisme internacional que vetlla per la desaparició d'aquest tipus d'armament prohibit. Damasc els oferia que, en lloc de visitar el lloc, entrevistessin 22 testimonis. L'equip d'investigadors de l'OPAQ, format per nou voluntaris, és a Damasc des de dilluns.

Alhora, l'administració Trump ha endarrerit també l'adopció de noves sancions contra responsables russos sospitosos de contribuir al programa químic sirià, que havien estat anunciades diumenge per la seva representant a l'ONU.

Damasc denuncia un nou atac

Els mitjans oficials sirians han anunciat aquest dimarts que les defenses antiaèries han abatut míssils sobre la província central de Homs, que suposadament tenien com a objectius bases aèries de l'exèrcit. El Pentàgon ha negat tenir-hi cap implicació, mentre que Israel continua sense desmentir ni confirmar si és al darrere de l'atac.