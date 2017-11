Rússia admet valors de radioactivitat mil cops superiors als normals

L’agència meteorològica russa Roshydromet va confirmar ahir que al setembre es van detectar en una zona dels Urals nivells de l’isòtop radiactiu ruteni 106 prop de mil vegades superiors als valors normals. Es tracta de la primera confirmació oficial d’una institució russa de les informacions que en les últimes setmanes s’han emès des de diverses agències de seguretat nuclear europees que alertaven sobre un núvol de radiactivitat que havia sobrevolat Europa i que semblava provenir de Rússia. Tot i així, la corporació pública russa d’energia nuclear Rosatom segueix negant que hi hagi hagut cap accident en cap de les seves instal·lacions al país.

El núvol radioactiu ja s’ha dissipat i les quantitats de ruteni 106 que van arribar a Europa van ser tan mínimes que no van suposar cap amenaça per a la salut, però la font des d’on es va emetre una quantitat tan gran de radioactivitat -el punt on sí que pot haver-hi afectació per a la salut- continua sent un misteri.

Detectat en 28 països

Basant-se en les quantitats detectades en diversos centres europeus, l’agència de seguretat nuclear francesa IRSN calcula que en algun lloc dels Urals es van deixar anar entre 100 i 300 terabecquerels de ruteni 106. “Això és moltíssim, realment una emissió tan elevada de ruteni 106, si s’hagués produït aquí o a França, hauria comportat algun tipus d’actuació”, com ara una evacuació de la població, segons explica la investigadora de l’Institut de Tècniques Energètiques de la UPC Maria Amor Duch.

Aquest interval de 100 a 300 terabecquerels de ruteni 106 es va estendre arrossegat pels corrents d’aire, i aquestes partícules radioactives es van detectar, en més o menys grau, en 28 països. A Espanya no hi van arribar, i els nivells registrats a França són tan mínims que no suposen cap tipus de risc. Però el que està clar, segons la investigadora de la UPC, és que l’emissió d’una quantitat tan alta de ruteni 106 només pot ser conseqüència d’algun tipus d’accident, una explosió o un incendi.

El ruteni 106 és un isòtop del ruteni que és radioactiu i és totalment artificial, de manera que el nivell normal d’aquest element en l’aire és zero. És una partícula que es genera en la fisió que es produeix en les centrals nuclears i que normalment es fa servir “en tractaments contra el càncer com la braquiteràpia”, explica Amor. Els científics europeus descarten que l’origen d’aquest núvol radioactiu sigui un accident en un reactor nuclear, com el de Fukushima o Txernòbil, perquè això hauria alliberat molts altres tipus d’isòtops i no només ruteni 106. Per això, des que es van registrar les primeres dades, els centres francès i alemany de seguretat nuclear van apuntar com a causa més probable algun accident en una planta que tracti combustibles usats o que produeixi només ruteni.

A la zona on l’agència meteorològica russa va admetre ahir altes concentracions de ruteni 106 hi ha un centre de Rosatom anomenat Mayak, que es dedica al tractament de residus nuclears. Però Rosatom va negar ahir taxativament que aquesta central hagi patit cap accident. “No hi ha deficiències de funcionament ni cap violació de la seguretat en cap instal·lació de Rosatom”, va refermar a l’ARA un portaveu de l’empresa pública russa.

També des de l’agència meteorològica russa, tot i admetre els nivells elevats de radioactivitat, s’insistia a descartar que es pugui afirmar que Rússia sigui el país d’origen del vessament. “A finals de setembre el sistema de control automàtic va registrar un augment del contingut de ruteni 106 no només a Rússia, sinó també en territori d’altres països, com Polònia, Bulgària i Romania. La concentració registrada va arribar a un nivell milers de vegades inferior als valors permissibles. En comparació, la concentració de ruteni a Romania va ser entre 1,5 i 2 vegades superior a la de Rússia, i a Ucraïna i a Polònia la concentració era comparable a la de Rússia”, va destacar ahir el cap de Roshydromet, Maksim Iakovenko.

Efectes nocius al lloc d’origen

Amor apunta que és important conèixer la font del vessament perquè una quantitat tan elevada de ruteni 106 a la zona d’origen no només podria haver afectat la salut dels que n’hagin inhalat o hi hagin estat exposats en grans quantitats, sinó que es pot haver dipositat sobre vegetals que poden anar a parar a la cadena alimentària. Però la insistent negativa de Rússia, assenyalada pels organismes nuclears europeus com el país d’origen més probable, segueix mantenint la font de la radioactivitat com un misteri.