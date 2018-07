L’SPD, entre l’espasa i la paret per l’acord migratori

“L’SPD ha de tornar a pagar els plats trencats”. Així descrivia ahir el muniquès Süddeutsche Zeitung, el diari alemany més pròxim ideològicament a la socialdemocràcia, la situació en què queda el Partit Socialdemòcrata d’Alemanya després de l’acord migratori anunciat aquesta setmana pels democristians de la cancellera Angela Merkel i els socialcristians bavaresos del seu ministre d’Interior, Horst Seehofer.

La CDU i la CSU han acordat la creació de “centres de trànsit” per a peticionaris d’asil per solucionar, encara que sigui a curt termini, la crisi política que viu des de fa setmanes la unió conservadora. Aquests centres de trànsit o internament en teoria haurien de fer més ràpids els processos burocràtics per acceptar o rebutjar les peticions d’asil dels refugiats. En realitat, però, es tracta d’una condició dels socialcristians bavaresos a la cancellera per tal d’afrontar amb garanties les eleccions regionals de l’octubre vinent a Baviera, en què la ultradreta d’Alternativa per a Alemanya (AfD) amenaça d’acabar amb la fins ara incontestable majoria absoluta de la CSU i de convertir-se en segona força de l’estat lliure al davant de l’SPD.

“L’acord és un feble document de tres punts que ningú entén. Fins ara mai havia vist tan poca professionalitat per part d’un partit de govern com durant els últims dies. Nosaltres continuem rebutjant els centres d’internament”, tuitejava ahir a la tarda el secretari general de l’SPD, Lars Klingbeil. Els socialdemòcrates alemanys tornen així a debatre’s entre oferir una posició de responsabilitat per mantenir l’estabilitat de l’actual govern de Gran Coalició (en el qual van entrar més per evitar unes noves eleccions que no pas per convenciment polític) o oferir resistència a una política migratòria que xoca frontalment amb el perfil de centreesquerra que l’SPD ha ofert els últims mesos per recuperar el seu perfil polític originari.

La continuïtat de la coalició

L’acord tancat entre la CDU i la CSU i, consegüentment, la continuïtat de l’actual govern de coalició liderat per la cancellera Merkel depèn ara de la llum verda de l’SPD. Els socialdemòcrates podrien voler introduir esmenes a l’acord anunciat pels conservadors. Queda en suspens quina seria la reacció dels socialcristians bavaresos.

Mentrestant, els ultradretans d’AfD, líders de l’oposició al Bundestag com a tercera força parlamentària, veuen com la seva agenda de caire xenòfob i ultranacionalista continua marcant amb èxit el tauler polític alemany. L’última enquesta electoral en l’àmbit federal deixa la coalició conservadora CDU-CSU per sota del 30% d’intenció de vot i AfD amb un 16,5%, a menys de tres punts de distància de l’SPD, que ja va obtenir el seu pitjor resultat electoral des del 1949 (20,5%) en els comicis del setembre. Poc més de quatres mesos després de la formació de nou govern, cap dels grans partits alemanys sembla interessat en unes noves eleccions federals.