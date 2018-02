El Salvador deixa en llibertat una dona condemnada a 30 anys per avortar

El somriure de Teodora Vásquez i les llàgrimes de qui l'esperaven a les portes de la presó eren d'alegria. Vásquez acaba de ser alliberada per sorpresa gràcies a una decisió inèdita del govern del Salvador, que amb la vènia del Tribunal Suprem, ha anul·lat una sentència que condemnava aquesta dona a 30 anys de presó. El seu delicte va ser haver avortat en un dels països amb una de les legislacions més dures del món en castigar la interrupció de l'embaràs en tots els seus supòsits. A Vásquez la van condemnar per homicidi agreujat per l'avortament espontani el 2008, en una sentència ratificada a finals de l'any passat.

El cas d'aquesta dona, de 38 anys, posa de rellevància els riscos de les dones salvadorenques que es queden embarassades. La legislació prohibeix expressament practicar avortaments de manera legal, ni tan sols per salvar la vida de la mare o greu deformacions del fetus. El malson de Vásquez va començar el 2007 quan estava treballant a la cuina de la cafeteria d'una escola quan estava ja a la recta final de l'embaràs. De cop i volta, es va trobar malament i va començar a sagnar. El fetus va acabar morint i uns jutges la van declarar culpable d'homicidi.



Ara però, el Suprem ha dictaminat que no es pot assegurar amb proves que la dona intentés acabar el seu embaràs i al·lega "raons poderoses de justícia" i "equitat" per ordenar el seu alliberament. El govern va donar suport a aquest raonament i, a través del viceministre de Seguretat, Raúl López, ha parlat de "de justícia, d'equitat de gènere i raons jurídiques".

"Vaig estar cinc anys a la presó per haver patit un avortament"

540x306 Una activista pel dret de les dones saluda la llibertat de Vásquez a les portes de la presó. / JOSÉ CABEZAS / REUTERS Una activista pel dret de les dones saluda la llibertat de Vásquez a les portes de la presó. / JOSÉ CABEZAS / REUTERS

A les portes de la presó l'esperava la seva família, així com activistes i simpatitzants amb la causa del dret de les dones a disposar del seu propi cos. L'aparició de Vásques ha estat rebuda per crits d'alegria i aplaudiments. Malgrat la seva llarga estada a la presó,on va entrar tot just amb un tercer grau de primària, Vásquez s'ha mostrat entusiasmada d'arribar a la universitat per millorar la qualitat de vida de la seva família, ja que després de les reixes va aconseguir obtenir el batxillerat.

La satisfacció per l'alliberament de Vásquez també ha donat pas a revifar les crides per a la despenalització de l'avortament en circumstàncies en què corri perill la mare, no sigui viable la vida fora de l'úter i quan l'embaràs sigui producte d'una violació. Alberto Romero, membre de Agrupació Ciutadana per la Despenalització de l'Avortament, ha recordat que, des d'octubre del 2016, el Congrés va rebre la proposta per despenalitzar l'avortament en "circumstàncies limiti" i ha demanat que aquesta legislatura que acaba el 20 d'abril deixi com a "herència l'aprovació de la despenalització perquè el Salvador deixi de ser d'aquesta minoria de països al món que encara mantenen aquestes lleis contra les dones", ha apuntat Romero. Les organitzacions socials també han donat suport a la sol·licitud de la relatora especial sobre execucions extrajudicials de l'ONU, Agnes Callamard, que ha instat el Salvador a declarar una "moratòria" per a l'aplicació de la prohibició de l'avortament.

Vásquez, que sempre va sostenir que va patir un part "extrahospitalari" després de no rebre ajuda del sistema públic d'emergències, s'ha convertit en la cara de la lluita per aixecar la prohibició total de l'avortament en un país en què les mancances de la sanitat i les violacions estan a l'ordre del dia i que afecten principalment a dones joves i pobres.

El Salvador, Xile, Nicaragua, Hondures, Haití, Surinam, Andorra i Malta són els únics països del món que mantenen una prohibició absoluta de l'avortament.