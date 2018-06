Salvini vol centres per a migrants al voltant de Líbia

El ministre de l’Interior italià i líder de la ultradretana Lliga, Matteo Salvini, va proposar aquest dilluns crear a la frontera externa de Líbia centres per a migrants gestionats i finançats per l’ONU i la Unió Europea (UE), per controlar els fluxos que provenen de la resta de països africans i que intenten arribar a Europa a través del Mediterrani. “L’únic mitjà per obstaculitzar realment els interessos criminals dels traficants i evitar els viatges de la mort és impedir que els vaixells salpin”, va afirmar Salvini en roda de premsa.

Salvini, que també és vice primer ministre del govern de coalició format per la Lliga i el Moviment 5 Estrelles (M5E), va fer aquest dilluns un viatge llampec a Trípoli per reunir-se amb el vice primer ministre del govern libi reconegut per l’ONU, Ahmed Maitig; el seu ministre de l’Interior, Abdulsalam Ashour, i el president del Govern d’Unitat Nacional libi, Fayez al-Serraj.

Era el seu primer viatge oficial des que es va estrenar com a responsable d’Interior fa tres setmanes, i tenia per objectiu reforçar l’acord entre Roma i Trípoli signat per l’anterior executiu italià, que ha permès reduir al voltant d’un 80% l’arribada d’immigrants a Itàlia en l’últim any gràcies al bloqueig que imposa Líbia a les persones que creuen el seu territori per intentar embarcar-se cap a Europa.

“Donarem suport, de comú acord amb les autoritats líbies, a instaurar centres per rebre i identificar migrants al sud de Líbia, a la seva frontera externa, per ajudar-la a bloquejar la immigració i evitar que el país sigui un embut com Itàlia”, va assegurar el dirigent italià, durant una conferència conjunta amb el vice primer ministre del govern libi.

La UE es planteja, de fet, instal·lar “plataformes de desembarcament” en tercers països, fora del seu territori, on es duria a terme el procés d’asil per deixar entrar a la UE només els que siguin refugiats (i no els immigrants econòmics). Aquest dilluns, el ministre d’Exteriors espanyol, Josep Borrell, no va descartar donar suport a la idea, tot i que Espanya prefereix que els centres s’instal·lin dins les fronteres de la UE.

Amb tot, el primer ministre libi, Ahmed Maitig, va rebutjar “categòricament” instal·lar camps per a immigrants irregulars dins el seu territori i va convidar tots els països del Mediterrani a participar en una cimera sobre immigració que es farà al setembre a Líbia per abordar el problema migratori.

La proposta italiana planteja ara construir aquests centres en països com el Níger, el Txad i Mali, estats amb els quals la UE hauria d’arribar a un acord semblant al que es va segellar amb Turquia, que va permetre tancar l’anomenada ruta dels Balcans, una de les principals portes d’entrada a Europa al costat de la perillosa travessia a través del Mediterrani.

Salvini també va insistir que la crisi migratòria era un problema de la UE i no exclusivament d’Itàlia o de Líbia. Per a Salvini, la prioritat dels dos països ha de ser “protegir les fronteres externes, europees i líbies”, així com “aturar els vaixells de les ONG que ajuden el tràfic d’éssers humans”. Una amenaça gens velada contra les organitzacions humanitàries que treballen per rescatar migrants al Mediterrani i que són al centre de la diana del ministre de l’Interior italià, que fa dues setmanes va decidir tancar els ports italians als vaixells de rescat i desafiar així la UE.

Mentre Salvini buscava el suport de Líbia per frenar el flux migratori i a Brussel·les els líders europeus eren lluny d’arribar a un acord per fer front a la crisi -tres dies abans que es faci una cimera fonamental de caps d’estat i de govern en què es discutirà sobre immigració-, al Mediterrani com a mínim 300 migrants continuaven encara ahir a la deriva, a l’espera que algun país els permetés atracar en un port segur.

El vaixell de l’ONG alemanya Lifeline, amb més de 230 migrants a bord, entre els quals quatre nens, continuava aturat per quart dia consecutiu després que Malta i Itàlia s’hagin negat a acollir-los. I el vaixell mercant danès Alexander Maersk, situat a diverses milles del port sicilià de Pozzallo amb 113 persones a bord (traslladades de fet des del Lifeline per reduir pes), esperava també ordres de les autoritats marítimes italianes. Ahir, la ministra d’Integració danesa, Inger Stojber, va sol·licitar formalment a Roma que permetés el desembarcament del centenar de persones de l’ Alexander Maersk, però Salvini es resisteix a fer un pas enrere.

“Deixin a les autoritats líbies fer la seva feina de rescat, recuperació i repatriació de migrants cap als seus països, com fan des de fa temps, sense que els vaixells de les àvides ONG els molestin o els causin problemes”, va dir el ministre de l’Interior italià . Aquest cap de setmana, prop de 1.000 persones van ser rescatades al Mediterrani i conduïdes de nou a Líbia per la Guàrdia Costanera del país magribí. Una estratègia que és la que defensa el govern d’Itàlia, tot i que l’ONU i altres organismes internacionals denuncien que a Líbia els migrants són sistemàticament sotmesos a tortures i altres violacions dels drets humans.

“Líbia, un país amic d’Itàlia”

La visita de Salvini a Trípoli pretenia, a més, reforçar la relació comercial entre els dos països, socis estratègics fins a la caiguda del dictador Muammar al-Gaddafi el 2011. “Líbia és un país amic d’Itàlia i el meu compromís serà màxim per definir una estreta col·laboració per afrontar la immigració il·legal, però també per realitzar iniciatives comunes en matèria econòmica i cultural”, va dir Salvini. “Aquest país representa una oportunitat de desenvolupament -va afegir el ministre italià-. Estarem a prop de les autoritats líbies amb els necessaris suports tècnics i econòmics per garantir junts la seguretat del Mediterrani i reforçar la cooperació i la col·laboració en temes de seguretat”.

“Espanya no pot ser el salvament europeu”

El ministre de Foment espanyol, José Luís Ábalos, va advertir dilluns que “Espanya no pot assumir tota sola la responsabilitat” del rescat d’immigrants al Mediterrani. “Espanya ha de manifestar una visió humanitària respectuosa amb els drets humans, però una altra cosa és que ens constituïm en l’organització de salvament marítim de tot Europa”, va dir a la SER. Per a Ábalos, l’acollida de l’ Aquarius a València no va ser només un gest humanitari, sinó també “una crida d’atenció a Europa perquè afronti el problema”. El ministre va descartar així l’oferiment de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d’acollir el vaixell Lifeline al port de la ciutat: “El problema és la resposta sistemàtica que cal”, va dir. El president català, Quim Torra, també es va oferir ahir a Twitter: “A Catalunya estem preparats per rebre com a mínim 1.800 refugiats. Obrim les portes davant d’aquest drama humanitari i demanem que Europa no miri cap a una altra banda”, va dir.