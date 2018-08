Salvini se'n va de festa hores després de l'enfonsament del pont de Gènova

El controvertit ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, continua generant polèmica. Aquest divendres s'ha sabut que la nit del 14 d'agost, hores després de l'enfonsament del pont de Gènova que va causar almenys 38 morts, Salvini se'n va anar de festa. Les fotografies compartides a les xarxes socials pels seus acompanyants, altres membres del seu partit, la Lliga, l'han delatat.

Segons ha transcendit, va ser un sopar i una festa organitzats a la ciutat siciliana de Messina, on van acudir 260 persones i on Salvini i la resta d'assistents van sopar peix i marisc i van brindar amb vi, tal com mostren les imatges. De postres, els assistents –la majoria membres de la Lliga– van menjar un pastís on s'hi llegia la frase "L'equip guanya".

Tot plegat tenia lloc mentre un miler d'efectius –entre bombers, policia i equips d'emergència i d'atenció sanitària– treballaven sense parar per retirar les runes del tram del pont de Morandi i localitzar possibles noves víctimes.

Indignació a Itàlia

El comportament de Salvini ha desencadenat una onada d'indignació arreu d'Itàlia. De fet, milers de ciutadans han criticat en les últimes hores la "festa" de Salvini, com també bona part dels membres de l'oposició. El president del Partit Demòcrata, Matteo Orfini, ha dit que "les imatges de Salvini de festa durant aquelles hores dramàtiques per a Gènova són una bufetada al dolor del país".

També ha mostrat el seu rebuig Michele Anzaldi, del mateix partit, que ha demanat la dimissió del líder de la Lliga per "preferir divertir-se amb els seus companys de partit" enlloc d'estar al costat dels afectats per la tragèdia del pont.

Salvini, per la seva banda, ha dit que aquests comentaris són, simplement, "atacs de l'esquerra".

El dia de l'incident, Salvini es trobava a Sicília en un viatge de treball i només es va traslladar a Gènova el dia següent, el 15 d'agost, per participar, amb el primer ministre, Giuseppe Conte, i el ministre de Desenvolupament Econòmic, Luigi Di Maio, en una reunió extraordinària per gestionar la situació.