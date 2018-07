Salvini impulsarà una Lliga a nivell europeu, populista i antiimmigració

Després d'impulsar al seu partit fins arribar al govern italià, el líder ultradretà Matteo Salvini aspira a crear l'any vinent una Lliga nacionalista a Europa, segons ha avançat aquest diumenge en la trobada actual de la seva formació a la del nord Pontida.

La cita aquest any comptava amb un caire especial, tenint en compte que el 'capità' Salvini anava a celebrar els seus triomfs electorals ja com a nou ministre de l'Interior i vicepresident de l'executiu que controla al costat dels populistes del Moviment Cinc Estrelles.

La Lliga Nord va escenificar durant anys en els turons de Pontida el seu desig d'independència per a la Llombardia però el partit, guiat per Salvini des del 2013, ha adoptat una postura nacionalista i ultradretana i s'ha llançat a la conquesta del sud del país.

Davant d'una audiència entregada, el polític de 45 anys s'ha presentat descamisat i eufòric sobre l'escenari pel qual abans havien passat els seus ministres, mentre un tenor entonava l'ària 'Nessun dorma' de la 'Turandot' de Puccini, amb una lletra simbòlica: "A l'alba triomfaré".

El primer que ha fet és celebrar els resultats del seu partit però ha rebutjat conformismes ja que "l'objectiu és canviar Europa" i "donar veu" els decebuts per les seves polítiques econòmiques. Per això ha apostat per "una lliga de lligues a Europa que uneixi a tots els moviments lliures, orgullosos i sobirans que vulguin defensar a la seva pròpia població, les seves fronteres, les seves fàbriques, les seves empreses agrícoles i el benestar dels seus propis fills".

Salvini ha carregat contra tots aquells que creuen que aquesta UE "no es pot tocar perquè garanteix la pau i l'amistat entre pobles", en considerar que "els pobles a Europa no han estat tan enfrontats com en l'actualitat". Per això la seva recepta, de tints nacionalistes, serà "l'última esperança per a aquesta Europa de continuar viva".

"Només si les idees de la Lliga arriben a França, Alemanya, Espanya, Polònia, Àustria, Hongria, Dinamarca o Portugal, aquesta Europa tindrà l'esperança d'existir", ha apostat. I com és habitual, ha atacat de forma vetllada a la França de Emmanuel Macron, després de diverses topades per la gestió migratòria, i ho ha fet al·ludint el Mundial de futbol, lamentant l'eliminació de l'Argentina: "Messi ja no és el que era", ha ironitzat.

En qualsevol cas ha avançat que aquest ascens de la Lliga és "només el començament" i que emprendrà el seu recorregut "a nivell continental" des de l'any que ve, quan se celebren eleccions al Parlament Europeu.