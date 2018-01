Sami Naïr : “L’única solució ara per als camps de refugiats és obrir-los”

El politòleg francès Sami Naïr, exeurodiputat i especialista en moviments migratoris, aposta per un passaport com el que Fridtjof Nansen va inventar el 1922 per als refugiats de la Gran Guerra. En un cicle coordinat entre la CCME i el Palau Macaya de l’Obra Social La Caixa, Naïr va insistir que la crisi de refugiats no és només un repte sinó també una “oportunitat” per a Europa.

El creixement de l’extrema dreta a Europa ha arribat per quedar-se?

La crisi econòmica ha desestabilitzat les identitats nacionals de tots els països europeus, sense excepció. Les capes més dèbils de la societat i les capes mitjanes s’han empobrit, i només cal que un partit d’extrema dreta digui que no és culpa de la crisi sinó dels immigrants perquè el missatge funcioni. El Front Nacional, als anys 70, només treia un 0,4% dels vots, i ara en té el 25% perquè ha pres com a boc expiatori els immigrants. A Alemanya, l’AfD es va crear el 2012 amb base en la crisi, però el seu discurs era que els alemanys treballaven per pagar als països del sud d’Europa, i no representaven gaire gent fins que van arribar els refugiats sirians el 2015. Llavors van començar amb la xenofòbia islamista i van arribar als 94 diputats al Parlament: 94 neonazis al Parlament alemany.

Però els partits tradicionals també han fallat en aquesta crisi.

Angela Merkel és l’únic líder europeu que mereix respecte, perquè ha sortit dignament d’aquesta crisi. Va obrir les portes del seu país als refugiats i, tot i que gairebé li costa les eleccions, no ha canviat de política, perquè té visió a llarg termini i sap que els immigrants d’avui en 20 anys són uns 10 milions més d’alemanys.

Llavors creu que va ser un càlcul economicista?

Crec que el seu primer sentiment va ser el de solidaritat. És una dona que té una moral, és protestant, ella mateixa és refugiada d’Alemanya de l’Est, i la setmana després de l’arribada dels sirians va dir: “Quan veig aquesta gent morint al mar, dic que cal ajudar-los, i si el meu poble no hi està d’acord, llavors no és el meu poble”. Quin altre cap d’estat d’Europa ha parlat així? Cap.

Com resolem la fractura amb l’Est, que es nega a acollir? Se’ls hauria d’amenaçar amb l’expulsió de la UE?

És molt difícil pensar en un futur de la UE sense ells, són una oportunitat econòmica molt gran per a la UE i han tingut èxit en el seu procés d’integració europea. Ara mateix tenen un nivell de creixement molt superior a la resta, amb un 6% de mitjana. Obligar-los a acceptar les quotes és difícil, però sí que cal multar-los, i crec que és imprescindible que, si no compleixen, se’ls tallin els fons estructurals que reben de la UE i aquests diners es donin a Grècia, Itàlia i Espanya perquè facin front a la crisi migratòria.

I què cal fer amb les quotes?

Són per a molt pocs. Hi ha més d’un milió de persones vagant per les rutes europees. Personalment crec que l’única solució per a la gent que hi ha ara als camps de refugiats és obrir els camps i deixar-los circular lliurement per la UE i fins i tot pel món, donar-los el que jo anomeno un passaport de trànsit, el passaport Nansen. És l’única solució humana: deixar-los circular per trobar la seva sort. Els afganesos aniran al Regne Unit o els EUA, els iraquians, a Suècia o Dinamarca, i els sirians a Itàlia o Espanya, però han de poder buscar el seu camí.

I la reforma del procés d’asil?

Si anomenem reforma la destrucció del dret d’asil entrem en l’era de la postveritat. El que estan fent és fer molt més dur el procés d’asil, n’han reduït el finançament i hi ha una mercantilització del dret d’asil. I arribarà un moment que els estats vendran el dret d’asil, n’estic segur.

El projecte europeu es desintegra?

Cal ser optimistes. Hem d’avançar cap a un poder polític europeu, no crec que pugui ser federal, però ens cal una Europa política. El pas que s’ha fet en coordinació de defensa és molt important, i no és cert que sigui perquè el Regne Unit ja no hi és: els britànics no ho bloquejaven.

Quina és la visió Macron de la UE?

Ell defensa dos temes molt clars: la necessitat de protegir l’economia europea i no deixar sectors al lliure mercat, perquè la Xina té les portes obertes, però Europa a la Xina, no. I el segon tema és que vol un govern de l’euro que posi fi a una política del Banc Central dictada des d’Alemanya. El problema és que França està sola. A excepció potser d’Itàlia, la resta de països segueixen Alemanya com un sol home.