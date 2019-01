Diputats i periodistes contraris al Brexit, assetjats i insultats als afores del Parlament de Westminster

Insults, amenaces, abusos i intimidació contra aquells diputats, i també contra periodistes, que se signifiquen públicament a favor de continuar a la Unió Europea (UE) i que promouen activament l'opció d'un nou referèndum. És el resultat del clima d'extrema divisió que el debat del Brexit ha portat al Regne Unit, i que ahir dilluns i també aquest dimarts ha ofert unes imatges d'intolerància al davant de l'edifici dels Comuns. Unes imatges que han provocat la intervenció de l''speaker' (president) de la Cambra, John Bercow, que ha demanat més protecció a la policia. També una seixantena de diputats han escrit a la policia en protesta per la passivitat que han mostrat davant les actituds clarament hostils de membres del públic contra els representants públics. Molts d'aquests parlamentaris, escriuen, han sofert alguna mena d'abús al voltant del Palau de Westminster.

Bercow, a més, ha identificat un patró de comportament del públic que profereix insults contra els diputats, i ha destacat que "les dones i els membres de les minories" són els que pateixen més aquesta mena d'accions.

Una de les víctimes principals dels insults dels radicals 'brexiters' –i ja fa mesos que en pateix– és la diputada conservadora Anna Soubry, del districte de Broxtow, al comtat de Nottingham, de les East Midlands. Soubry, 'remainer' que treballa per al segon referèndum en un districte que va votar per sortir de la UE, va ser qualificada dilluns de "nazi", "feixista" i "escòria" mentre era entrevistada per la BBC en el plató que la cadena ha muntat al davant de l'edifici dels Comuns. Després, quan anava cap al Parlament, la van envoltar un grup d'individus i la van continuar insultant. Ella, però, no es va immutar tot i la desagradable situació a què s'enfrontava.

"I do object to being called a Nazi"



Protesters confront Conservative MP Anna Soubry on the street after interrupting her live BBC interview by chanting "Nazi"



[sound on, tap to expand] https://t.co/4HUyQECv5y pic.twitter.com/OetjM4zhOH — BBC Politics (@BBCPolitics) January 7, 2019

De fet, en una compareixença davant la premsa internacional fa sis setmanes, Soubry va denunciar que havia rebut el que la policia de Nottingham havia qualificat d'"amenaça de mort molt seriosa". El precedent de l'assassinat de la diputada laborista Jo Cox, abatuda pels trets de Thomas Mair, un membre de l'extrema dreta, una setmana abans del referèndum del Brexit, ha fet disparar totes les alarmes davant la creixent tensió entorn del debat polític. De fet, el Brexit ha afavorit un augment de les posicions de l'extrema dreta al Regne Unit.

Arran d'aquest i altres incidents Scotland Yard ha anunciat aquesta tarda que augmentarà la presència policial al davant del Parlament, un espai que des de fa mesos ha esdevingut lloc de concentració de partidaris i detractors del Brexit. Aquest matí, de fet, l'activista pro-UE Steve Bray, un numismàtic de 49 anys, ha protagonitzat unes imatges tenses amb partidaris d'abandonar la Unió Europea.

Una altra de les víctimes dels abusos al davant del Parlament ha sigut el cèlebre periodista i escriptor Owen Jones, col·laborador habitual de 'The Guardian' i membre de Momentum, el grup que dona suport al líder laborista Jeremy Corbyn, i partidari, com Soubry, d'un segon referèndum sobre la pertinença a la Unió.

Just met some lovely Tommy Robinson fans and I’d love for you to get to know them too pic.twitter.com/iRom8GavNy — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) January 7, 2019

Laurence Taylor, subdelegat comissari de Scotland Yard, ha anunciat avui que un cop hi hagi nous efectius espera que intervinguin si els manifestants impedeixen que els diputats duguin a terme les seves activitats o si es produeixen accions clarament delictives.