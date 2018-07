Se suïcida una de les fundadores del moviment Femen

L'activista ucraïnesa Oksana Shachkó, una de las fundadores de Femen, s'ha suïcidat a París, segons ha informat aquest dimarts als mitjans ucraïnesos una altra de les creadores del moviment feminista, Anna Gutsol.

Gutsol ha explicat que els amics parisencs de Shachkó feia tres dies que intentaven posar-se en contacte amb ella després d'haver-la vist per última vegada en una festa. Ahir a la nit van decidir anar al seu pis i tirar la porta a terra, on van trobar-se el cos de l'activista, de 31 anys.

En declaracions a la televisió ucraïnesa 112 Ukraine, Gutsol ha explicat que "segons han dit hi havia una nota". "A la nit la policia es va endur el cos de l'Oksana i, segons la versió preliminar, es tracta d'un suïcidi", ha afegit. El diari rus 'Moskovski Komsomolets' assegura que l'activista ja havia intentat suïcidar-se almenys dues vegades.

Shachkó era coneguda per la seva acció en les eleccions presidencials de Rússia del 2012, quan va ser detinguda en un col·legi electoral per actuar contra el llavors candidat, Vladímir Putin. Poc després va ser deportada a Ucraïna i el 2013 va emigrar a França, on va obtenir l'estatus de refugiada política.

Descansa Oksana. Te respetamos, te recordamos... Tu espíritu vivirá siempre junto a FEMEN. Tu arte, fuerza y valentía vivirá siempre en nuestros corazones y acciones. pic.twitter.com/VV3WGsWtWm — FEMEN Spain- España (@FemenSpain) July 24, 2018



Femen és el conegut moviment feminista que, a través d'accions contundents de les seves activistes, combat el que consideren actituds masclistes.