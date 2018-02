El Senat dels EUA aprova el pressupost per reobrir l'administració

L'administració nord-americana ha tornat a tancar aquesta matinada pel bloqueig d'un senador, el republicà Rand Paul, durant el debat. El retràs provocat per Paul no ha evitat, però, que el Senat aprovés un nou projecte pressupostari per als pròxims dos anys i que, amb el vistiplau de la cambra baixa, permetria la reobertura de l'administració molt aviat. Aquest segon tancament o 'shutdown' en prop d'un mes, doncs, podria durar només unes hores.

El projecte ha estat aprovat aquesta matinada amb 71 vots a favor i 28 en contra. Els demòcrates han votat majoritàriament a favor de la proposta, aprovació que, però, en fer-se passada la mitjanit no ha evitat el tancament. El retràs provocat per Rand Paul estava motivat, segons el republicà, per la seva negativa a l'augment de la despesa i de l'endeutament que preveuen els comptes. Paul, llibertari i díscol, és representant de l'estat de Kentucky i va competir l'any 2016 contra Donald Trump per liderar els republicans en la cursa per la Casa Blanca.

El projecte pressupostari va ser acordat aquesta setmana entre els republicans i la direcció demòcrata i té l'aval de l'executiu de Donald Trump. "Amb tota honestedat, de bona fe, no puc simplement mirar cap a un altre costat ara que el meu partit és còmplice del dèficit", va afirmar Paul en el seu discurs al Senat. "Quan els republicans estan al comandament -va afegir-, no hi ha un partit conservador. Molts dels anomenats conservadors perden el cap".

La proposta aprovada al Senat passa ara a la Cambra de Representants, que també té previst votar aquesta matinada per permetre una ràpida reobertura de l'administració i limitar així les conseqüències del tancament. Si el Congrés i la Casa Blanca aproven els fons abans que el gruix de l'aparell públic es posi en marxa (de bon matí als EUA), evitaran que prop de 800.000 funcionaris -els considerats 'no essencials'- hagin de quedar-se a casa suspesos de feina i sou.