El Senat argentí aprova escorcollar els domicilis de Kirchner

El Senat argentí ha autoritzat aquest dijous a la matinada escorcollar els domicilis de l'expresidenta i actual senadora Cristina Fernández de Kirchner per buscar proves relacionades amb el cas que l'acusa d'haver format part d'una associació il·lícita de pagament de comissions il·legals i suborns formada per empresaris i funcionaris públics per repartir l’obra pública.

Els 67 senadors presents –inclosa la mateixa Fernández– han votat a favor que el jutge Claudio Bonadio aprovés entrar als domicilis de l'expresidenta: a l'apartament on viu a Buenos Aires i a les seves cases de Río Gallegos i El Calafate.

L'expresidenta, que també hi va votar a favor, ja va demanar dimecres als seus companys que donessin suport a la mesura per acabar amb el "xou" que s'ha creat al voltant d'aquest escàndol. Malgrat això, Kirchner no va aconseguir garantir les condicions que havia imposat: que no hi hagi registre gràfic de l'escorcoll i que hi hagi els seus advocats durant l'operació.

"Una persecució política"

L'escàndol dels suborns ha deixat diversos empresaris i exfuncionaris detinguts i va sortir a la llum a partir de les llibretes que un xofer del ministeri de Planificació va escriure durant més d'una dècada. En els quaderns explicava com portava bosses plenes de dòlars que els empresaris destinaven a membres del kirchnerisme, entre els quals, la mateixa Cristina Fernández i el seu difunt marit, Néstor Kirchner.

540x306 Kirchner durant la sessió al Senat argentí, a Buenos Aires. / MARCOS BRINDICCI / REUTERS Kirchner durant la sessió al Senat argentí, a Buenos Aires. / MARCOS BRINDICCI / REUTERS

Cristina Fernández, però, ha reiterat en les últimes setmanes que la seva acusació és fruit d'una autèntica "persecució política" que busca frenar la seva carrera cap a la presidència. Aquest dijous ha negat, com ja havia fet altres vegades, haver comès cap delicte, i ha insistit que el govern del seu successor, Mauricio Macri, està al darrere de la seva situació judicial.

En el moment de la votació, que va arribar després de gairebé set hores de debat, multitud de seguidors de l'exmandatària ja es van congregar a les portes del seu apartament de la capital, a l'espera que comenci l'operatiu, que tot apunta que tindrà lloc aquest dijous.