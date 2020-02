El Senat retira la immunitat parlamentària a Matteo Salvini

El Senat italià ha votat a favor de retirar la immunitat parlamentària a Matteo Salvini perquè sigui investigat per haver impedit durant dies el desembarcament d'un centenar d'immigrants a bord d'una nau militar italiana l'estiu passat, quan el líder de la Lliga era ministre de l'Interior i vicepresident d'un govern de coalició juntament amb el Moviment 5 Estrelles (M5E).

El líder de la Lliga està acusat de segrest de persona i abús de poder. Els fets investigats es remunten al juliol de l'any passat, quan Salvini, emparat en la seva política de ports tancats, va impedir durant sis dies que el vaixell militar italià Gregoretti, que havia rescatat 131 persones al Mediterrani, desembarqués en un port del país transalpí.

El Tribunal de Ministres de Catània, un òrgan judicial competent per als membres de l'executiu, va obrir una investigació al considerar que la prohibició no podia ser justificada basant-se en el decret de seguretat aprovat pel govern, que imposava el bloqueig dels vaixells de migrants, ja que aquestes regles no podien aplicar-se a les embarcacions militars italianes, i va demanar l'autorització per procedir contra l'exministre, protegit per la immunitat parlamentària, ja que ocupa actualment un escó al Senat.

Pena de presó

La pèrdua d'immunitat no implica que el polític pugui ser encausat directament. Ara

el Tribunal de Ministres tornarà el cas a la justícia ordinària, en concret al Tribunal de Catània. El fiscal en cap d'aquest òrgan, Carmelo Zuccaro, que en el passat havia demanat que es tanqués la investigació contra el ministre al considerar que no existia un delicte de segrest, serà l'encarregat d'assenyalar quins delictes se li imputen. La decisió final correspondrà al jutge de l'audiència preliminar, que podria obrir un judici formal. En cas de ser jutjat, el líder de la Lliga s'enfronta a una condemna de fins a 15 anys de presó.

651x366 Salvini entra a l'hemicicle amb el carnet de senador a la boca / GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS Salvini entra a l'hemicicle amb el carnet de senador a la boca / GUGLIELMO MANGIAPANE / REUTERS

Durant la seva intervenció al Senat, Matteo Salvini ha justificat que va actuar exclusivament per l'interès d'Itàlia i ha assenyalat que la decisió d'impedir el desembarcament de la nau en un port italià era compartida per tot l'executiu. "Reivindico amb orgull haver mantingut una promesa electoral. Tots sabien que hauríem fet de tot per bloquejar els desembarcaments [d'immigrants] clandestins. Ho hem fet durant més d'un any amb els amics del 5 Estrelles", ha afegit, implicant als seus exsocis de govern en les decisions preses durant el seu mandat com a ministre de l'Interior.

El líder de la Lliga ha titllat d'"agressió política" l'autorització del Senat perquè la justícia italiana pugui procedir en contra seu i s'ha mostrat convençut que la causa no tindrà gaire recorregut. "Estic segur que finalment serà arxivada. Qui vota avui pensant que guanyarà, serà derrotat per la història", ha afegit.

Segon intent

No és la primera vegada que Salvini s'enfronta a una acusació semblant, però fins ara havia aconseguit evitar haver d'enfrontar-se a la justícia. El febrer del 2019 el Tribunal de Ministres va demanar l'autorització al Senat per procedir contra ell després d'haver estat acusat d'impedir durant dies el desembarcament d'un altre vaixell dels guardacostes italians que havia rescatat un centenar d'immigrants al Mediterrani. La qüestió no va arribar a ser debatuda ni tan sols per la cambra alta, ja que el suport del Moviment 5 Estrelles en una votació prèvia va evitar que Salvini hagués de ser sotmès al judici dels senadors.

Aquest cop, però, el M5E, que ara governa en coalició amb el Partit Democràtic, ha votat en bloc juntament amb la majoria parlamentària per retirar la immunitat al seu exaliat, mentre que els partits de dreta –Força Itàlia i Germans d'Itàlia– s'hi han oposat. El líder de la Lliga havia demanat als senadors del seu partit que hi votessin a favor. Una decisió que va ser qualificada per l'oposició com una estratègia electoralista amb què l'exministre pretenia presentar-se com a màrtir de la justícia, conscient a més de no tenir cap opció de salvar-se. Finalment, els representants de la Lliga a la cambra alta no s'han presentat durant la votació.

Aquest no és l'únic cas a què s'enfronta el líder de la Lliga com a conseqüència de la seva política de ports tancats. Salvini serà sotmès a un altre procés semblant per bloquejar durant vint dies el desembarcament d'una embarcació de l'ONG Open Arms amb 150 persones a bord. A finals de febrer el Senat començarà a debatre si retira un cop més la immunitat parlamentària a l'exministre.