Set apunyalaments en menys de cinc hores la tarda de dijous disparen la psicosi d'onada de violència a Londres

En menys de cinc hores, entre les 17.30 i les 22.03 d’aquest dijous, Londres va viure la darrera onada de crims amb arma blanca d'un seguit d'agressions que, des de principis d’any, han fet estendre la sensació entre l'opinió pública i la publicada que la ciutat viu una autèntica crisi de seguretat. Set persones, totes adolescents entre els 13 i els 20 anys menys una, al voltant dels 40, van ser apunyalades en diferents indrets de la ciutat. No es tem per la vida de cap dels ferits, però.

Les set noves agressions han tingut lloc només un dia després que altres tres persones fossin assassinades, també per arma blanca. A més, quaranta-vuit hores abans, el passat dilluns a la tarda, altres dos adolescents va morir, en aquesta ocasió a trets, un als carrers de Tottenham i un altra a Walthamstow, dos barris molt propers i molt populars del nord-est de la capital britànica, a menys de vint minuts de metro del centre, definit per Oxford Circus.

Les noves víctimes mortals d’aquesta setmana han fet augmentar el nombre de morts violentes als carrers de la capital britànica fins a 52 al llarg de l'any 2018, una xifra mai abans registrada en menys de cent dies. El fet que hagi crescut tant ha situat Londres per sobre de Nova York. La premsa més sensacionalista ja qualifica de "bany de sang" els fets esdevinguts, que amenacen amb esdevenir una crisi política que afecti la credibilitat de l'alcalde laborista Sadiq Khan, de la cap d’Scotland Yard, Cressida Dick, i també del ministeri de l’Interior.

La majoria dels morts ho van ser com a conseqüència d'agressions amb arma blanca. Set, però, van morir per arma de foc. Onze dels 52 assassinats eren adolescents i un terç menors de 30 anys. La resta, la majoria homes, al voltant dels 40. El 90 per cent de les víctimes pertanyien a la comunitat negra i/o a altres minories ètniques.

Reunió amb veïns a Scotland Yard

120 policies als carrers com a força de xoc per reduir la criminalitat

Al llarg d’aquest matí de divendres, representants veïnals de diferents comunitats dels barris de Londres –Hackney, Tottenham, Ealing o Lewsihan, entre altres– s’han trobat amb responsables policials a la seu de Scotland Yard. El comandant Mark MacEwan admetia en les paraules que va adreçar als membres de les agrupacions veïnals per reclamar la seva presència en la reunió la gravetat de la situació: “Actualment, Londres està experimentant un nivell excepcionalment elevat de crims amb armes de foc i navalles. Hi ha un elevat i creixent nivell de preocupació en les comunitats sobre el tema i és imperatiu que les escoltem i que les tensions de la comunitat siguin identificades, escoltades i respostes ràpidament".

Officers carry out regular warrants, searches and weapon sweeps across #London as part of the fight against knife crime. Through this activity, we continue to arrest criminals and seize dangerous weapons #StopKnifeCrime pic.twitter.com/49G7PyrvQQ — Metropolitan Police (@metpoliceuk) April 6, 2018

Nicola Calica-Myall, una de les persones que ha pres part en la reunió, el fill del qual ha estat víctima d’un crim per arma blanca, assegurava a la sortida de la trobada davant d’una munió de periodistes que “els ganivets no diferenciaran per edat o per sexe o per quan guanyes a fina de mes. És un problema de tots els londinencs.” Té raó. Les mateixes estadístiques d’Scotland Yard ho corroboren. Només entre març de 2016 i març del 2017 hi va haver 4.415 agressions amb ganivets, que van provocar algun tipus de ferides a la capital, una dada que dispara la mitjana diària en el període esmentat a 12.

Després de la reunió, la comissionada d’Scotland Yard Cressida Dick va anunciar que posava en marxa una força especial de 120 policies per intentar reconduir la situació. Més enllà de mesures directes contra l’actual onada d’inseguretat, el fet és que des del 2014 hi ha en vigor noves lleis que intenten controlar la plaga de crims amb navalles i altra mena de ganivets. Qualsevol persona major de 16 anys pot ser enviada a presó si és detinguda en dues ocasions per la policia en possessió d’una arma blanca. Però des què aquesta nova mesura va entrar en vigor, l’índex de crims per arma blanca ha augmentat. Els especialistes en seguretat parlen d’un efecte multiplicador. En tant que el nombre d’agressions augmenten, més gent porta ganivets a sobre per defensar-se de possibles agressions. La por a patir-ne una és més gran que la por a ser aturat i registrat al carrer per la policia. Es tracta, però, d’un cercle molt difícil de trencar. Perquè la majoria de les agressions estan relacionades amb el petit tràfic de droga als barris.

La nova onada de crims té lloc quan falta poc més d'un mes per a les eleccions locals. No es tria l'alcalde però sí regidors dels diferents consells de districte.