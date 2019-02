Setze estats nord-americans es querellen contra Trump per la declaració d'emergència del mur amb Mèxic

Un grup de 16 estats nord-americans liderat per Califòrnia s'ha querellat contra el president Donald Trump i la seva declaració l'emergència nacional per obtenir fons per reforçar el mur de la frontera amb Mèxic. Trump va optar divendres per aquesta mesura davant la negativa del Congrés, de majoria demòcrata, a concedir-li els 5.200 milions de dòlars que vol destinar al blindatge contra la immigració de l'Amèrica central. "Avui portem el President Trump davant dels tribunals per bloquejar aquest mal ús del poder presidencial", ha dit el fiscal general de Califòrnia, Xavier Becerra. "Ens querellem contra el president Trump per evitar que robi unilateralment fons dels contribuents que legalment el Congrés havia reservat per a la gent dels nostres estats. Per nosaltres, l'oficina de la presidència no és un lloc per fer teatre", ha afegit el fiscal demòcrata.

Tres terratinents i un grup ecologista de Texas havien presentat també demandes contra la declaració d'emergència argumentant que viola la constitució i els seus drets de propietat. Aquestes querelles poden alentir el procés i arribar fins al Tribunal Suprem, on els republicans s'han assegurat una majoria conservadora.

El fiscal argumenta que el mateix Trump havia declarat públicament que no necessitava declarar l'emergència per construir el mur.