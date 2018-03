Shinzo Abe, en el punt de mira per un cas de presumpte amiguisme

El primer ministre del Japó, Shinzo Abe, va assegurar fa un any que dimitiria si apareixien proves que el vinculaven a suposats amiguismes en la venda d’un terreny públic. No hi va haver proves contra ell i es va poder mantenir en el poder. Però ahir un informe del seu govern suggeria que algunes proves crucials podrien haver sigut eliminades, i això ha tornat a situar Abe a l’ull de l’huracà.

Una investigació interna del ministeri de Finances nipó va arribar a la conclusió que funcionaris no identificats van eliminar les referències a la dona d’Abe, Akie Abe, en els documents oficials sobre l’operació de venda d’uns terrenys públics al grup educatiu ultraconservador Moritomo Gakuen.

La revelació ha generat molt rebombori al Japó, i els crítics han demanat la dimissió del ministre de Finances, Taro Aso. En una roda de premsa, però, Aso va assegurar que no dimitiria. Els analistes creuen que la nova informació és perjudicial per a Abe, que aspira a un tercer mandat.

Dificultats per a la continuïtat

“Això canvia les perspectives del futur d’Abe”, diu Tobias Harris, analista japonès de Teneo Intelligence, una consultora de riscos polítics amb seu a Nova York. Durant més d’un any Abe ha desviat les acusacions que afirmaven que ell i la seva dona estaven involucrats en l’escàndol sobre una venda de terrenys públics amb un 85% de descompte a Moritomo. Aquest grup gestiona llars d’infants on els nens han de fer reverències davant dels retrats de la família imperial, han de recitar cada dia un decret patriòtic del segle XIX i on s’ensenya que alguns llibres d’història al Japó i altres llocs de l’Àsia retraten de manera errònia les atrocitats del país durant la guerra.

L’informe, de 80 pàgines i publicat ahir, admet que alguns funcionaris del ministeri van eliminar parts de 14 documents relacionats amb la venda dels terrenys al grup escolar. Una d’aquestes parts eliminades era el que presumptament va dir un dels gestors del grup Moritomo en una reunió amb el ministeri, quan els va traslladar que la dona d’Abe deia que la venda “ha de tirar endavant perquè és una bona parcel·la”. També s’havien eliminat paraules de membres del partit d’Abe i referències a Nippon Kaigi, un lobi de dretes relacionat amb Abe i altres conservadors.

Aso va suggerir que la manipulació del document havia sigut cosa d’alguns funcionaris. “Només alguns empleats del ministeri de Finances estan involucrats en l’alteració dels documents -va dir-. No és tot el ministeri, i és trist que es perdi la confiança en l’administració”.

El mateix Shinzo Abe es va disculpar poc després que la informació es fes pública. “Com a cap de l’administració, em disculpo”, va dir Abe, que va demanar una investigació que “descobreixi tota la veritat”. Quan els periodistes li van demanar a Aso si els buròcrates havien actuat per protegir els Abe, el ministre va respondre que Akie Abe no tenia res a veure amb el cas.

La setmana passada Nobuhisa Sagawa, excap de l’oficina del ministeri d’Hisenda que supervisava la venda de terres, va dimitir del seu càrrec com a cap de l’agència fiscal, i a principis de mes un empleat del ministeri de Finances de la sucursal d’Osaka que havia tractat amb la venda de terres es va suïcidar.

L’oposició qüestiona des de fa molt de temps les negacions d’Abe sobre la seva relació en la venda de terrenys, i a mesura que han anat sorgint notícies sobre els documents alterats, fins i tot els membres del partit d’Abe han expressat dubtes sobre l’explicació que els funcionaris actuaven de manera independent.