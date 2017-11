Silvio Berlusconi vol tornar a ser primer ministre

El de Silvio Berlusconi ha sigut un nom perenne en la Itàlia de les últimes dècades, i els seus últims passos demostren que continuarà sent el gran immortal de la política italiana. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha començat a estudiar el seu recurs a la inhabilitació a què se’l va condemnar i haurà de decidir en uns mesos si el capacita per tornar a exercir un càrrec públic.

A Berlusconi se l’ha donat per vençut en no poques ocasions, però sempre ha acabat tornant. Si és que mai se n’ha anat. Des del 1994, quan va guanyar les eleccions com a estendard del centredreta en un país assolat per la corrupció -després d’un macroprocés judicial que va afectar tots els partits-, no s’ha separat de la primera línia política, amb quatre governs i innombrables polèmiques.

Va passar pel seu pitjor moment quan va haver-se d’enfrontar a la justícia en desenes de causes, entre les quals inducció a la prostitució infantil i abús de poder. La que el va deixar tocat va ser la condemna a quatre anys de presó per frau fiscal el 2013, relacionat amb la compravenda de drets de transmissió de pel·lícules per part de la seva productora, Mediaset. Va aconseguir eludir la pena per la seva avançada edat -76 anys- canviant-la per un any de serveis socials en una residència d’avis de Milà. A més, la sentència incloïa sis anys d’inhabilitació política, que fins ara no ha aconseguit esquivar, però que ara Estrasburg està revisant.

Amb unes eleccions generals a tocar -previsiblement a la primavera- el temps trepitja els talons al magnat. De la resolució d’Estrasburg dependrà si es presenta o no als comicis, tot i que ja s’ha assegurat un paper clau en l’ombra. Recentment va pactar en secret amb l’ex primer ministre del Partit Demòcrata (centreesquerra) Matteo Renzi una nova llei electoral encaminada a deixar fora de joc un adversari comú, el Moviment 5 Estrelles, i que inclou un clar gest de complicitat a la seva figura: a les llistes hi podrà concórrer una persona inhabilitada per la justícia, tot i que després no pugui exercir.

“Independentment de si puc presentar-me, faré campanya per retornar la dreta al lideratge del país”, va declarar en un programa de ràdio. El simple fet que en les paperetes pugui llegir-s’hi un concís “Berlusconi president” es tradueix en dos milions i mig de vots més per al centredreta (entorn d’un 7%), segons els sondejos. Renzi, rival en aparença però etern aliat en el fons, li ha seguit el joc: “Permetem-li a Berlusconi presentar-se com a candidat, vull desafiar-lo a les eleccions. Ell contra mi”, va afirmar. En les seves paraules ressonen els ecos d’un altre acord confidencial entre tots dos: el pacte del Natzarè del 2014, que va catapultar Renzi com a primer ministre i va tornar Berlusconi al tauler polític.

Ara, al seu partit, Força Itàlia, han estrenat un eslògan suggestiu: “Per governar Itàlia no es pot improvisar. Cal una sòlida experiència”. I precisament experiència és una paraula clau en el perfil de l’excèntric octogenari, perquè Berlusconi ho ha sigut tot en la vida pública del país: empresari d’èxit, magnat de les telecomunicacions, inventor d’una nova manera de fer televisió, primer populista, corrupte, assidu als escàndols, animalista quan reportava vots i fins i tot cavaller honorífic.

Sempre desbordant, durant anys va ser un dels grans maldecaps d’una Europa en recessió i d’una troica al límit de la paciència, que va acabar forçant la seva dimissió l’any 2011 per evitar la fallida d’Itàlia. Des de llavors, cap govern italià ha aconseguit durar ni tan sols tres anys i cap primer ministre, menys ell, pot presumir d’haver sortit directament de les urnes.