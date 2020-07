Un home de Singapur es declara culpable d'espiar per a la Xina als Estats Units

L’escalada de tensió entre els Estats Units i la Xina segueix sumant episodis més propis de la Guerra Freda que del segle XXI. Després de la detenció de dos hackers xinesos fa una setmana, acusats de robar dades relatives a la recerca sobre el coronavirus, i del tancament del consolat xinès a Houston, al qual la Xina va respondre amb la clausura divendres de la legació diplomàtica nord-americana a Chengdu, ahir el departament de Justícia del govern de Donald Trump anunciava que havia detingut un altre espia xinès, aquest cop confès. Un ciutadà de Singapur que havia obert una falsa consultoria online, Jun Wei Yeo, també conegut com Dickson Yeo, s’ha declarat culpable de ser “un agent il·legal d’un poder estranger”.

Segons la versió del govern nord-americà, Jun Wei Yeo ha treballat durant quatre o cinc anys com a agent xinès reclutant nord-americans amb accés a informació sensible del govern a través d’internet i encarregant-los informes que ell hauria passat a Pequín, com explica la CNN. “El govern xinès utilitza un conjunt de desplegament de duplicitats per obtenir informació sensible dels nord-americans confiats. Yeo era central en una d’aquestes trames, utilitzant una xarxa professional a internet i la seva firma falsa de consultoria per atraure nord-americans en els quals el govern xinès podria estar interessat. És un altre exemple de com el govern xinès explota l'obertura de la societat nord-americana”, deia en un comunicat l’assessor del fiscal general, John Demers.

Segons els fiscals, Yeo va ser captat per la Xina el 2015 en un viatge a Pequín, quan li van oferir diners a canvi d’informació secreta nord-americana, que ell obtindira de treballadors públics dels EUA amb alt nivell d’accés a dades governamentals als que s’aproximava a través de la seva consultoria online i els oferia presumptament diners pels seus informes. La sentència contra ell s’ha de dictar a l’octubre i s’enfronta a fins a 10 anys de presó.

Quatre investigadors detinguts

A més de l’espia singapurès, la científica xinesa que estava refugiada al consolat de San Francisco es va entregar divendres també, acusada per les autoritats nord-americanes de frau en el visat, per haver negat que tenia vincles amb l’exèrcit xinès. Juan Tang, que havia arribat el 2019 als EUA suposadament per treballar a la Universitat de Califòrnia, és ara a la presó del comtat de Sacramento.

Les autoritats nord-americanes van trobar una fotografia seva vestida amb uniforme militar i també referències documentals a la seva feina dins de la Unitat Mèdica Militar de la Força Aèria xinesa, per la qual cosa la van acusar i ella en un primer moment es va ocultar al consolat de San Francisco. Amb ella ja són quatre els investigadors xinesos detinguts als EUA en les últimes setmanes per suposat frau en el visat, on haurien ocultat la seva vinculació militar amb la Xina. Tots ells, si fossin declarats culpables, s’enfronten a una pena de fins a 10 anys de presó i una multa de 250.000 euros, segons Efe.