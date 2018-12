Fins a sis mesos de caos als ports del canal de la Mànega si no hi ha acord entre el Regne Unit i la Unió Europea

El govern britànic ha revisat a l'alça el pitjor escenari en cas que la Unió Europea (UE) i el Regne Unit no arribin a un acord de divorci. Fins a sis mesos de disrupcions podrien produir-se als ports del canal de la Mànega –basicament Dover i Folkestone, per on entren el 80% de les mercaderies, de menjar fins a medicines, a més dels subministraments per a tota mena d'indústries i cadenes de muntatge– si el 29 de març, data prevista per al Brexit, hi ha una ruptura a la valenta.

És especialment significativa la carta que aquest divendres el ministre de Sanitat ha fet arribar a les empreses farmacèutiques i als hospitals, en què els adverteix que "l'assumpció dels plans de revisió intergovernamental mostren que hi hauria fins a sis mesos de significativa reducció" de l'entrada de medicaments al país. La comunicació del ministre ha escampat el neguit entre els responsables de la indústria i els pacients. De fet, el 90% de les medicines que es consumeixen al Regne Unit i a la República d'Irlanda tenen la via d'accés a través del port de Dover.

Els plans de contingència previstos pel ministeri de Sanitat demanen que la indústria farmacèutica acumuli els productes fins a un mínim de sis setmanes de consum per evitar un primer impacte de la possible disrupció. "Ens hem d'assegurar que en totes les eventualitats, hi haurà un ininterromput trànsit de medicines per a tota la gent que en necessita", ha afirmat aquest divendres el titular de la cartera, Matt Hancock, que també ha assegurat que es preveu, fins i tot, l'arribada de medicaments per via aèria en vols xàrter especials.

Canvi de plans

Decisió a última hora de dilluns?

D'altra banda, la pressió sobre la primera ministra, Theresa May, augmenta a mesura que passen les hores i la balança dels contraris a donar llum verda a l'acord en la votació de dimarts continua pesant molt més que la dels favorables. En un nou intent de guanyar-se l'opinió pública, May ha enviat a fer de relacions públiques per tot el país trenta dels ministres i secretaris d'estat, per vendre les virtuts del seu pla de divorci.

A més, un grup de diputats del seu partit ha presentat una moció, que s'hauria de votar dimarts, també, que faculta el Parlament a tenir un paper més actiu si arriba el moment en què s'ha de posar en pràctica el mecanisme que garanteix que la frontera entre Irlanda del Nord i la República continuï oberta. Una opció, però, que tant els sectors més durs dels 'brexiters' com els nacionalistes nord-irlandesos (DUP) ja han menystingut.

Domestic legislative tinkering won’t cut it. The legally binding international Withdrawal Treaty would remain fundamentally flawed as evidenced by the Attorney General’s legal advice. https://t.co/3AW0D6egHq — Arlene Foster (@DUPleader) December 6, 2018

En una piulada, la líder del DUP, Arlene Foster, ha destacat que canvis en la legislació domèstica "no anul·larien" un tractat internacional, com ja va expressar clarament el dictamen del fiscal general, Geoffrey Cox. La qüestió de la garantia sobre la frontera irlandesa és el que provoca més reticències entre els 'brexiters' i el que farà pràcticament impossible que l'acord s'aprovi dimarts.

Davant d'aquest escenari, diferents informacions de mitjans britànics apunten ja que Downing Street podria suspendre la votació 'in extremis', dilluns a la nit, no només si la derrota és segura, que ho és, sinó si la diferència de vots pot fregar o superar les tres xifres. Per modificar el pla previst, però, la cambra hauria de votar, també, l'ajornament de la votació aprovant una moció respecte a aquest tema. I aquest és un altres risc que corre Theresa May, que no té garantit, tampoc, que una moció en aquest sentit pogués prosperar. Downing Street, de moment, ha confirmat aquest divendres que la votació tindrà lloc però la decisió final no es prendrà fins dilluns a la nit.

A Brussel·les, mentrestant, el debat al Regne Unit se segueix amb expectació i, segons que publica 'The Times' aquest divendres, la primera ministra podria intervenir en la cimera de la setmana vinent per "demanar noves concessions" i intentar una segona votació després de les vacances de Nadal.

La pressió sobre May també és exercida des dels mitjans de comunicació. L'edició del vespertí 'Evening Standard' d'aquest divendres publica en portada els resultats d'una enquesta en què el 60% dels britànics refusen l'acord de May i el 43% creu que la 'premier' hauria de dimitir si perd la votació.

Today’s ⁦ @EveningStandard⁩ exclusive: our ⁦ @IpsosMORI⁩ poll shows more than 60% of the public think Mrs May’s deal is a bad deal - the efforts to sell it to the country have failed pic.twitter.com/7vjlBd5NCO — George Osborne (@George_Osborne) December 7, 2018

L''Evening Standard' l'edita l'exministre d'Economia de David Cameron, George Osborne, que l'any passat es va haver de disculpar públicament després que es coneguessin unes afirmacions seves, fetes en privat, en què assegurava que no descansaria fins que "Theresa May estigués feta trossets al seu congelador". Osborne no va ser cridat a continuar al govern quan May va arribar a Downing Street, el juliol del 2016, després de la dimissió de Cameron.