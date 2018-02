Sis immigrants ferits en un tiroteig al centre d'Itàlia

Sis ciutadans d'origen subsaharià han resultat ferits aquest dissabte a la ciutat de Macerata, al centre d'Itàlia, quan un home ha obert foc des d'un cotxe en marxa contra vianants, buscant i apuntant, segons ha assenyalat la premsa local, persones negres. Una de les víctimes ha hagut de ser intervinguda d'urgència i el sospitós ha estat ja detingut.

El tiroteig ha començat al voltant del migdia quan l'home armat amb una pistola a començat a disparar algunes persones que es trobava pel carrer.

La Policia ha detingut l'autor del tiroteig, del qual només se sap que és de nacionalitat italiana i ha difós una fotografia del moment de l'arrest, en la qual se li pot veure amb el cap rapat i amb una bandera italiana a l'esquena. Alguns testimonis, citats pels mitjans locals, han assegurat que l'home ha estat ddetingut als peus del monument als caiguts en la Guerra Mundial mentre feia la salutació feixista i cridava "Visca Itàlia".

#Macerata È italiano il presunto autore della sparatoria fermato dalle Forze dell'Ordine. Uno dei feriti è stato sottoposto ad intervento chirurgico pic.twitter.com/xx2AcZwI2w — Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 de febrer de 2018

El succés ha provocat moments de pànic a Macerata i l'alcalde de la ciutat ha instat els veïns a no sortir de casa o a buscar refugi i evitar espais oberts.

La policia ha informat que la investigació sobre el tiroteig es troba en curs, si bé els mitjans locals apunten que pot tenir com a causa la venjança de l'assassinat d'una jove pel qual ha estat detingut aquesta setmana un nigerià de 29 anys.

IMPORTANTE - Rientrata la situazione di pericolo in città. L'uomo che fino a poche ora fa girava armato in città è stato arrestato. — Comune di Macerata (@ComuneMacerata) 3 de febrer de 2018

Es tracta de la jove Pamela Mastropietro, el cadàver de la qual va aparèixer desmembrat i introduït en dues maletes just en el punt on va donar inici el tiroteig. L'oncle de la víctima, Valerio Verni, va parlar en nom de tota la seva família per demanar a Macerata que "calmi els nervis".

"El que està passant a Macerata està injustificat, no es pot respondre a un acte de barbàrie amb una altra acció bàrbara. No cal fer justícia pel seu compte", va reclamar als micròfons del canal televisiu públic RaiNews24