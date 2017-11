Sophia, la robot humanoide que té més drets que les dones saudites

Sophia ha aparegut a la portada de la revista 'Elle' al Brasil, ha fet acudits amb el còmic Jimmy Kimmel al programa 'The Tonight Show' de la NBC i, des del 25 d'octubre, és el primer robot a gaudir de ciutadania. Obra de la companyia hongkonguesa HansonRobotics, les capacitats de Sophia són increïbles: reconeix cares, manté converses, gesticula, somriu i fa ganyotes. Tot i això, la decisió de fer-la ciutadana ha portat polèmica, especialment perquè l'estat que li ha concedit aquest estatus és l'Aràbia Saudita, un país que no s'ha caracteritzat, fins ara, pel respecte als drets de les dones.

No són pocs els que han advertit la paradoxa que representa Sophia: una robot humanoide feta de cables i engranatges té més drets que les mateixes dones saudites de carn i ossos. Serveixi com a mostra l'acte on la robot va estrenar-se com a saudita: la Future Investment Summit de Riad. Durant l'esdeveniment, Sophia –la fisonomia de la qual està inspirada en Audrey Hepburn– va dirigir unes paraules al públic i ho va fer sense vel i sense la companyia de cap home, dues situacions impensables per a una dona saudita.

"Hi ha dones [a l'Aràbia Saudita] que s'han suïcidat perquè no podien sortir de casa, mentre que Sophia volta per on vol", assegura Ali al-Ahmed, director de l'Institut per als Afers del Golf en una entrevista a 'Newsweek'.

Al setembre el rei saudita Salman va aprovar un decret que permetrà conduir a les dones del seu país a partir de l'any 2018. Fins ara, i com encara passa amb molts tràmits legals, les dones havien de demanar el permís d'un home –el marit, el pare o un germà– per posar-se al volant d'un cotxe. Sophia encara no és capaç de conduir, però al gener ja va pujar en un Audi A7 amb conducció autònoma. I no li va caler cap permís especial.

"It is historical to be the first robot in the world to be recognized with citizenship." Please welcome the newest Saudi: Sophia. #FII2017 pic.twitter.com/bsv5LmKwlf — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) 25 d'octubre de 2017

Ali al-Ahmed opina que la concessió de la ciutadania a la robot suposa un greuge comparatiu per a milions d'habitants del regne. L'Aràbia Saudita no concedeix la ciutadania als treballadors estrangers, que suposen un terç de la població. Ni els 100.000 occidentals que es calcula que viuen a l'Aràbia Saudita, ni els indis, pakistanesos, bengalís i indonesis –molt més nombrosos– hi poden accedir. Tampoc poden fer-ho les famílies que han estat al país durant generacions però provenen d'altres estats, ni els fills de dones saudites casades amb homes forasters.

"La llei saudita no permet als no musulmans obtenir la ciutadania. Llavors, Sophia es va convertir a l'Islam? Quina és la religió d'aquesta Sophia i per què no porta hijab? Si hagués demanat la ciutadania com a humana no l'hi haurien concedit", assegura Al-Ahmed.