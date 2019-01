Troben una muntanya de greix de 64 metres a les clavegueres a Anglaterra

En una revisió rutinària, els operaris del clavegueram de Sidmouth, una ciutat costanera al sud-oest de l'Anglaterra, han trobat una desagradable sorpresa: una enorme muntanya de greix de 64 metres o, el que és el mateix, sis autocars i mig posats en filera. Els greixos, l'oli i les tovalloletes humides que la gent llança pel vàter o la pica han alimentat aquest 'monstre'.

Els operaris trigaran unes vuit setmanes en desfer-se d'ella, i no serà gens fàcil. "És la més gran que hem descobert mai a la nostra regió i ens portarà unes vuit setmanes disseccionar aquest monstre en unes circumstàncies excepcionalment complicades", ha explicat a ' The Guardian' el director de la companyia d'aigües residuals, Andrew Roantree.

No és el primer cop que això passa al Regne Unit. L'any passat en van trobar a Londres una altra encara més grossa, de 250 metres. Per neutralitzar-la cal utilitzar un sistema d'aigua a pressió. El problema s'arrossega des de fa anys, tot i els intents de les institucions perquè particulars i restaurants reciclin l'oli. McDonald's, per exemple, el fa servir després per generar biodièsel.

"Gràcies a haver-lo identificar a temps no hi haurà risc per a les aigües de bany. Si voleu algun propòsit per al nou any, que sigui no llançar greixos o olis pel desguàs, ni tampoc tovalloletes. Poseu les vostres canonades a règim i no alimenteu la muntanya de greix, ha demanat Roantree.