Sospites de connivència entre policies i neonazis

L’assassinat de Daniel Hilling, un home germano-cubà de 35 anys, diumenge a la matinada en una baralla entre joves de diverses nacionalitats, ha desencadenat una onada de violència xenòfoba a Chemnitz, que, amb una mica menys de 250.000 habitants, és la tercera ciutat més gran de l’estat de Saxònia, a l’est d’Alemanya. La por de les autoritats és que la guspira s’encomani a d’altres punts del país, però el cas també ha servit perquè s’encenguin les alarmes d’una possible connivència entre la policia i els grups neonazis. El mateix ministre de l’Interior, Horst Seehofer, va apuntar que la justícia hauria d’investigar qui va filtrar la detenció de dos joves immigrants com a presumptes autors de la mort de Hilling, en contra de l’estricta normativa de mantenir en secret els sumaris judicials. L’objectiu d’identificar els arrestats no seria cap altre que atiar el clima contra els estrangers, en augment des que a mitjans del 2015 la cancellera Angela Merkel va impulsar la política de portes obertes per acollir els refugiats sirians.

Efectivament, poc després que Hilling acabés mort a punyalades, la policia va detenir un sirià i un iraquià, tots dos de 22 anys. I l’endemà grups neonazis, hooligans i xenòfobs van demostrar una ràpida capacitat de reacció: en poques hores van convocar a través de xarxes socials les primeres mobilitzacions per protestar per l’assassinat de Hilling, fent servir falsos rumors per assenyalar els estrangers com a suposats culpables de la violència. El resultat va ser una organitzada “cacera d’estrangers”, en paraules de Roland Wöller, ministre de l’Interior saxó.

Era el primer dels dos dies de violència ultra que va viure la ciutat saxona de Chemnitz, on governa la dreta democristiana d’Angela Merkel, la CDU, però l’extrema dreta i racista d’Alternativa per a Alemanya (AfD) li trepitja el terreny com a segona força política. El pretext per a la gran concentració de neonazis era venjar la mort del jove Daniel Hilling i culpar immigrants, refugiats i demandants d’asil.

Dispositiu sobrepassat

En un primer moment les autoritats locals van considerar suficient desplegar 591 policies per evitar els aldarulls del dia anterior, però el dispositiu va resultar insuficient i això que la policia del land havia rebutjat l’oferta de reforços d’agents federals. Els responsables policials van acabar per reconèixer que no s’esperaven tants manifestants potencialment violents. En inferioritat numèrica, la policia no va poder evitar enfrontaments entre els violents ultres i les 1.500 persones convocades per l’aliança Chemnitz Lliure de Nazis. Al voltant de 20 persones van quedar ferides sense gravetat per contusions d’objectes llançats pels ultradretans. A més, diversos periodistes també van ser atacats i increpats durant els aldarulls posteriors a la concentració, que suposadament havia de retre homenatge al jove germano-cubà mort.

El Mathias és un activista que des de Berlín va viatjar dilluns fins a Chemnitz amb altres companys de col·lectius i organitzacions antiracistes. El jove es mostra sorprès de la pobra planificació del dispositiu policial perquè, afirma, “estava clar que després de la manifestació de diumenge amb 1.000 persones, tot l’espectre de la ultradreta podia mobilitzar molta gent amb molta rapidesa”. Al seu parer, el problema és què “des de la caiguda del mur, a Saxònia es nega l’existència d’un problema amb l’extrema dreta”. La manifestació va deixar una imatge molt poc habitual a Alemanya, amb manifestants aixecant el braç a la manera de la salutació nazi i exhibint simbologia nazi, gestos que constitueixen un greu delicte.

Malgrat que l’arribada de migrants i demandants d’asil ha acabat per dividir la societat i ha fet girar diversos partits cap a posicions més conservadores, és als estats de l’antiga Alemanya de l’Est on es donen moviments islamòfobs i racistes com Pegida. La causa potser cal buscar-la en el fet que hi predomina una població envellida i empobrida que, des de la reunificació del 1990, pateix altes taxes d’atur i no està acostumada a la presència d’estrangers, excepte algun vietnamita, cubà o immigrant de països de l’òrbita comunista.