Stormy Daniels vol parlar de Trump

L’actriu porno Stormy Daniels, que assegura que va tenir una relació extramatrimonial amb Donald Trump el 2006, vol trencar el seu pacte silenci. De fet, ha ofert tornar els 130.000 dòlars que va rebre de l’advocat del president dels Estats Units perquè no parlés del presumpte adulteri. Daniels -el seu nom real és Stephanie Clifford- afirma que vol explicar la “veritat” del que va passar. Michael Cohen, l’advocat personal de Trump, va revelar el mes passat que va pagar pel silenci de l’actriu mesos abans de les eleccions presidencials del 2016. Tot i així, tant ell com la Casa Blanca han negat que el president hagi tingut una relació sexual amb Clifford.

L’advocat de l’actriu, Michael Avenatti, va enviar ahir una carta a Cohen oferint el retorn dels 130.000 dòlars al president a canvi de trencar l’acord, que seria “considerat nul i invàlid en la seva totalitat”. Així, Daniels no només podria parlar de la presumpta aventura amorosa sense por d’una demanda judicial contra ella, sinó que també podria publicar qualsevol missatge de text, fotografia o vídeo relacionat amb Trump que pugui tenir.

L’oferta de tornar els diners, segons els advocats de l’actriu, és vàlida fins avui a les 12 del migdia, hora de la costa est dels Estats Units. I arriba després que l’actriu porno hagi posat en dubte als tribunals la validesa legal de l’acord amb l’advocat de Trump perquè el president nord-americà no el va firmar.

Daniels ja va explicar fa anys a la revista People que va tenir una relació íntima amb l’actual president, que es va iniciar l’estiu del 2006 al llac Tahoe, a Nevada, i que va durar fins a principis del 2007. Un període en què la dona de Trump, Melania, estava embarassada del seu fill.

No pujarà l’edat mínima

L’escàndol sobre l’aventura amb Daniels va ocupar ahir els informatius dels EUA, juntament amb el debat sobre les armes, reobert després de la massacre a l’institut de Parkland, a Florida, el mes passat. Sobre aquest tema sí que va parlar ahir Trump, que va fer marxa enrere de la proposta d’augmentar l’edat mínima per comprar un rifle dels 18 als 21 anys, perquè “no hi ha gaire suport polític (per dir-ho suaument)”. A través del seu principal canal de comunicació, Twitter, Trump va insistir en la necessitat d’armar mestres i professors. Si finalment es materialitza la seva decisió, suposarà una nova victòria per a l’Associació Nacional del Rifle, el poderós lobi de les armes.

En un comunicat, la Casa Blanca va anunciar el seu pla per reforçar la seguretat a les escoles, que inclou l’entrenament d’alguns professors que vulguin portar armes. El president nord-americà fins i tot va proposar fa unes setmanes una prima per a aquests educadors armats. D’altra banda, també ha demanat al Congrés una nova llei per millorar el sistema d’antecedents penals per evitar que els criminals pugin comprar armes, i una reforma dels programes de salut mental per “identificar individus que puguin ser una amenaça per als altres o per a ells mateixos”.