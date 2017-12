El Sudan del Sud declara l'estat d'emergència en tres regions per les disputes ètniques

El president del Sudan del Sud, Salva Kiir, ha declarat l'estat d'emergència a tres regions centrals del país a causa de l'escalada d'enfrontaments ètnics pel saqueig de bestiar. El decret presidencial, emès aquest dimarts per la televisió estatal, estipula l'estat d'emergència a les regions de Gok, Lagos de l'Est i Lagos de l'Oest. A més, el portaveu del govern regional, Shadrack Bol Maachok, assegura que l'exèrcit procedirà al desarmament dels grups bel·ligerants per intentar controlar el conflicte.

Aquest anunci es produeix després de la represa de xocs ètnics armats entre les comunitats locals a la província de Malek (Lagos de l'Oest) pel robatori de vaques, cosa que ha causat la mort de 173 persones en els últims dies.

El 8 de desembre almenys 70 persones van morir i 100 més van resultar ferides en uns xocs armats per la propietat d'unes terres limítrofes entre dos clans que es disputen pastures i terres de cultiu a Lagos de l'Oest.

El parlamentari de la regió Dharuai Mabor Teny explicava a Reuters que a més de les 173 persones que han mort "també hi ha quasi 2.000 desplaçats i 342 cases cremades". La guerra al Sudan del Sud va esclatar al desembre de 2013 entre les forces lleials a Kiir, d'ètnia dinka, i el seu exvicepresident i cap de l'oposició, Riek Machar, de la tribu nuer, i ha degenerat en un conflicte de tints ètnics.

Malgrat que totes dues parts van signar un acord de pau l'agost del 2015, el conflicte es va reprendre el juliol del 2016 i ja ha deixat milers de morts i milions de desplaçats.