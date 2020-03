Suècia es desmarca i manté escoles i comerços oberts

Si ara mateix un català aterrés de cop a Suècia, molt probablement quedaria atònit. Acostumat a carrers buits i botigues tancades, es trobaria amb una societat que segueix funcionant amb relativa normalitat. Desmarcant-se de la gran majoria de països europeus, el govern suec (una coalició de socialdemòcrates i verds) no ha ordenat el confinament de la població: només demana quedar-se a casa en cas de notar símptomes relacionats amb el coronavirus.

Els comerços, bars i restaurants segueixen oberts, i també biblioteques, gimnasos, centres comercials... i les escoles i llars d’infants. Després del canvi d’estratègia del Regne Unit, Suècia és l’únic país de la UE que manté l’activitat a les aules, una decisió que el 70% de la població veu bé, segons una enquesta. Només les universitats, els cursos superiors d’educació secundària i les escoles d’adults han d’oferir l’ensenyament online.

Les autoritats també recomanen fer teletreball i demanen a la gent gran que s’aïlli i eviti el contacte social. Per sobre de tot, el que demanen és responsabilitat individual per evitar al màxim la propagació del virus, però sense grans restriccions. Pràcticament l’únic que es prohibeix és la concentració de més de 500 persones, una limitació que ha deixat notícies surrealistes els últims dies, com festes après-ski a les zones de muntanya amb aforaments de 499 persones. Les estacions d’esquí també segueixen obertes i amb previsió de mantenir-se operatives per Setmana Santa, tot i que es recomana limitar al màxim els viatges.

Amb una mica més de 10 milions d’habitants, Suècia ha registrat 60 morts i 2.500 casos confirmats de coronavirus, segons les últimes dades oficials.

Un factor que pot jugar a favor és la poca densitat de població, tot i que també és una societat molt envellida (el 20% té més de 65 anys). El problema és Estocolm, l’epicentre de la infecció, on, a més, la situació ha empitjorat les últimes hores, doblant el nombre de morts. Segons les autoritats locals, n’hi ha hagut 18 en les últimes 24 hores, trencant amb el creixement progressiu. "La tempesta és aquí", ha avisat Björn Eriksson, director de salut de la regió.

El govern suec ha rebut fortes crítiques, acusat d’inacció. Però l’epidemiòleg en cap de l’Agència de Salut Pública, Anders Tegnell, la cara visible d’aquesta crisi, assegurava aquest mateix dimecres que la situació és "bastant estable". "La gent és molt responsable i està prenent bones decisions", ha assegurat.

És cert que no tot segueix igual. Molts centres de treball han tancat (grans empreses, com ara Volvo, han deixat de produir) i tothom que pot fa feina des de casa. Algunes botigues han reduït l’horari, i els bars i restaurants estan més buits (per exemple, diumenge al migdia, no hi havia ningú als restaurants de la plaça més cèntrica de Malmö).

Però també és cert que no es pot generalitzar. Aquesta tarda de dimecres, diverses terrasses de Lund, una de les principals ciutats universitàries, tenien les taules plenes. Els operadors de transport públic asseguren que l’afluència de passatgers s’ha reduït intensament, però alhora es difonen imatges d’autobusos d’Estocolm plens a vessar. Caldrà esperar per saber si la responsabilitat individual és suficient per aturar una epidèmia d’aquestes dimensions.