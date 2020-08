Suïssa compra 4,5 milions de dosis de la futura vacuna contra el covid-19

El govern suís ha anunciat aquest divendres l'adquisició de 4,5 milions de dosis de la futura vacuna contra el coronavirus que està desenvolupant l'empresa nord-americana Moderna en col·laboració amb el govern dels Estats Units, una de les sis principals que, segons va informar l'Organització Mundial de la Salut (OMS) aquest dijous, es troben en la tercera i última fase de proves en éssers humans.

La compra, per a la qual s'ha assignat un pressupost de 300 milions de francs (270 milions d'euros) –malgrat que no s'ha aclarit si tots els diners hi estan destinats–, converteix Suïssa en un dels primers països a adquirir vacunes contra el covid-19, tot i que l'acord està condicionat pel fet que les proves de Moderna tinguin èxit. L'Oficina Federal de Salut Pública del país ha informat que part d'aquestes dosis seran fabricades per l'empresa suïssa Lonza i també ha exposat que està en converses amb altres laboratoris del món immersos en el desenvolupament d'una vacuna efectiva per combatre la pandèmia.

Com que les estimacions diuen que serien necessàries dues dosis per persona per adquirir immunitat davant el virus, les vacunes adquirides per Suïssa servirien per immunitzar 2,25 milions de persones, aproximadament la quarta part de la població del país helvètic. En tot cas, l'Oficina Federal de Salut Pública ha demanat ser cautelosos amb aquest acord, ja que "no es pot dir amb certesa quines companyies i vacunes prevaldran en última instància i estaran disponibles per a la població suïssa".

Moderna, per la seva part, va informar a finals del mes passat dels resultats prometedors de la seva vacuna en primats. S'espera que els resultats dels assajos a gran escala en humans estiguin disponibles a partir de l'octubre o el novembre.