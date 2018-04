El Suprem del Brasil deixa Lula a un pas de la presó

Luiz Inácio Lula da Silva, el polític més influent del Brasil, serà empresonat les pròximes setmanes per corrupció si no hi ha un gir judicial del tot inesperat. En una decisió històrica, el Tribunal Suprem Federal brasiler ha rebutjat aquesta matinada l’'habeas corpus' preventiu presentat per la defensa del carismàtic dirigent i ha refermat, com ja va fer el 2016, que els condemnats en segona instància no tenen dret a recórrer en llibertat a les instàncies superiors.

La decisió del ple del tribunal, que ha monopolitzat l’atenció de tota l’opinió pública brasilera, s’ha pres en una sessió maratoniana que s’ha allargat durant deu hores i mitja i que s’ha acabat decidint pel vot de la seva presidenta, Carmen Lúcia, que ha trencat l’empat a cinc decantant-se contra els interessos de Lula.

De fet, el líder del Partit dels Treballadors (PT), que lidera les enquestes a les presidencials de l'octubre, ja tenia perduda la votació des de feia hores quan l’única magistrada indecisa, Rosa Weber, s’ha posicionat en contra d’atorgar un 'habeas corpus' al president que, segons les xifres oficials, va treure 40 milions de brasilers de la pobresa en el seu mandat.

El veterà dirigent, de 72 anys, ha rebut un cop duríssim que pot representar, ara sí, la fi d’una carrera política iniciada a la dècada dels 70 al sindicat de metal·lúrgics al cinturó vermell de São Paulo.

Una condemna en ferm de 12 anys

Lula va ser condemnat pel jutge federal Sérgio Moro a 9 anys i 6 mesos acusat de corrupció i de blanqueig de diners per haver rebut un apartament que, segons la sentència, va obtenir a canvi de favors d’una constructora implicada al macrocas de l’operació Lava Jato, la principal investigació per corrupció de la història del Brasil, amb ramificacions a tota l'Amèrica Llatina. Lula segueix negant amb vehemència haver tingut cap relació amb l’immoble.

Posteriorment, un tribunal federal de segona instància de la ciutat de Porto Alegre va ratificar la sentència i va ampliar la condemna del dirigent fins als 12 anys i 1 mes de reclusió.

Des de llavors, l’estratègia de defensa de Lula es va centrar a demanar un 'habeas corpus' preventiu al Suprem per tal d’impedir un eventual empresonament, que podria tenir lloc al mes de maig una vegada finalitzin els recursos a la segona instància.

El recurs de Lula es va començar a jutjar al Tribunal Suprem el 22 de març, però la sessió va ser interrompuda fins a la tarda d’ahir. Durant aquest parèntesi de gairebé dues setmanes l’expresident ha comptat amb un salconduit per esperar en llibertat la decisió del tribunal.

Ara, el futur de Lula és en mans del jutge Sérgio Moro, vist com un heroi per la dreta i els sectors més reaccionaris del país a causa de la seva lluita infatigable contra la corrupció a la petroliera Petrobras, l'empresa pública més gran del país.

Per a l’esquerra brasilera, en canvi, Moro és una figura molt controvertida. Se l’acusa de seguir les tesis d’una fiscalia ideològicament a les antípodes de Lula i el Partit dels Treballadors (PT). En aquest sentit es considera que les sentències tenen un rerefons polític, ja que tindrien un doble objectiu: decapitar el principal actiu dels progressistes, amb l’empresonament de Lula, i, paral·lelament, influir en l’opinió pública sobre la necessitat de privatitzar Petrobras. Les accions de Moro són batejades per aquests sectors com “l'última etapa del cop d’estat” que s’hauria iniciat el 2016 amb l’'impeachment' de la successora de Lula, Dilma Rousseff.

Una vegada la segona instància de la justícia federal es posicioni sobre l'últim recurs que presentarà la defensa de Lula, que tot apunta que serà rebutjat, Moro tindrà la potestat de decretar l’entrada a presó de l’expresident, un fet sense precedents en la història moderna del gegant sud-americà, i determinar en quin centre penitenciari haurà de complir la sentència.

D’aquesta manera Lula seguiria, en règim de reclusió, una nova tongada de recursos que els seus advocats presentaran al Suprem, l'última instància a la qual poden recórrer.

L’altre front judicial de Lula: deixar de ser ‘ficha suja’

Lula da Silva manté oberta una altra batalla, en aquest cas en l’esfera de la justícia electoral, per intentar participar a les presidencials de l’octubre. Com que el veterà dirigent ha sigut condemnat en ferm en segona instància recau sobre ell la condició de ‘ficha suja’ ['historial brut'], que l’impedeix formalitzar la seva candidatura.

Lula, que estaria inhabilitat per ocupar qualsevol càrrec públic durant 8 anys, està sent víctima d’una llei impulsada durant el seu govern per tal de barrar el pas a polítics acusats de corrupció.

Un dels integrants del Tribunal Superior Electoral, òrgan que haurà de decidir sobre el futur polític de Lula, Tarcísio Vieira Carvalho Neto, va recordar ahir, en un acte a Lisboa, la condició de no-elegible de Lula.

Aliè a aquesta situació, el Partit dels Treballadors (PT) ja ha presenta el seu líder com el precandidat de la formació. L’expresident segueix encapçalant des de fa mesos tots els diferents escenaris plantejats en els sondejos que s’han realitzat, cosa que fa explícita la força que la seva imatge exerceix entre les capes baixes de la població.

Des de fa mesos, Lula recorre incansablement el Brasil amb la intenció de mobilitzar el votant tradicional d’esquerres, molt a la defensiva des de l’'impeachment' contra Dilma Rousseff el 2016.

La setmana passada, la caravana preelectoral de Lula va ser als dos estats de l’extrem sud del país, Rio Grande do Sul i Santa Catarina, on va ser rebut amb moltíssima hostilitat per part de propietaris agrícoles.

Un dels autocars de la comitiva fins i tot va rebre l’impacte de dos trets, en un incident que va aixecar una gran polseguera, principalment arran de les declaracions del governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidat a la presidència del PSDB (Partit de la Socialdemocràcia Brasilera, que va afirmar que Lula “recull el que ha sembrat”.