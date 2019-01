El Suprem dels EUA permet a Trump vetar els transsexuals a l'Exèrcit

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat una nova victòria al president dels EUA, Donald Trump, en permetre l'aplicació de la seva prohibició dels transsexuals a l'Exèrcit. La majoria conservadora de l'alt tribunal ha decidit aixecar les ordres judicials que havien aturat l'aplicació de la prohibició, tot i que el recurs legal presentat per organitzacions de defensa dels drets del col·lectiu LGTB segueix en marxa.

El recurs es va presentar l'any 2017 poc després que Trump anunciés la prohibició. El magnat convertit en president buscava fer marxa enrere de la política impulsada un any abans per l'administració de Barack Obama, que havia permès als soldats i membres de les forces armades declarar-se transsexuals obertament i fins i tot preveia ajudes mèdiques per a la transició.

El llavors secretari de Defensa, el general James Mattis, havia intentat dissuadir el president Trump de la prohibició, demostrant que entre els alts estaments militars nord-americans predomina una mentalitat molt més oberta sobre aquestes qüestions. Però Trump va preferir fer una concessió a la seva base de votants més conservadora i evangelista.

L'administració Trump va justificar la prohibició pels "enormes costos mèdics i la disrupció" que significava per a l'Exèrcit tenir persones transgènere en les seves files. Un informe del Pentàgon deia que la presència de persones trans a les forces armades "posava en risc la letalitat i eficàcia militar".

El recurs judicial de les organitzacions civils es va presentar en nom de soldats transgènere que actualment estan de servei, alguns d'ells a l'estranger, i que tenen anys d'experiència al cos, a més dels transgèneres que s'hi volen enrolar.

En total, es van presentar quatre demandes jurídiques contra la prohibició de Trump, i diversos tribunals estatals van dictar la suspensió de la mesura fins a dictar sentència perquè consideraven que generava desigualtat i discriminació.

L'administració va recórrer al Tribunal Suprem, que des de la incorporació del conservador Brett Kavanaugh l'any passat a proposta de Trump, té una majoria clarament conservadora. Una majoria, 5 a 4, que aquest dimarts ha dictat a favor de la prohibició imposada per Trump.